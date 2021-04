U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE ĆEMO MOĆI SA BILO KOJOM VAKCINOM: Aleksandar Seničić za Kurir o odluci koju je doneo Brisel

U zemlje Evropske unije će Srbi ovog leta moći sa bilo kojom vakcinom! Iz Brisela je danas saopšteno da će digitalni zeleni sertifikati, koji bi trebalo da postanu operativni u EU do početka leta, biće izdavani za sve vakcine protiv Kovid-19, a njih će moći da poseduju i građani trećih zemlja.

Evropski komesar za pravosuđe, Didije Rejnders, u debati pred Odborom za slobode i pravosuđe Evropskog parlamenta, rekao je da je osnovni cilj digitalnih zelenih sertifikata da olakšaju slobodno kretanje u EU i pomognu građanima da vrate svoje pravo slobodnog putovanja na način koji je prilagođen zdravstvenoj situaciji.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističih agencija (YUTA) za Kurir je potvrdio da će se to odnositi i na Srbiju. - Tačno je, ukoliko se to usvoji, biće prihvatane sve vakcine našim sugrađanima koji žele da putuju u zemlje Evropske unije.

Ovo je posebno važno za naše državljane jer su se mnogi vakcinisali kineskom ili ruskom vakcinom. Tako će, kada digitalni zeleni sertifikati postanu operativni do početka leta, svi moći da putuju u zemlje Evrope - rekao je on i dodao da je je važno samo da se tome na adekvatan način prilagodimo tehnički. Inače, putovanje u zemlje Evropske unije do sada je bilo moguće samo sa vakcinom koju je odobrila Evropska agencija za lekove. Trenutni predlog znači da će svi članovi EU moći da putuju bez obzira na to koju su vakcinu primili.

Kurir.rs / S. Trajković