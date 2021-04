PALMA ODVEO MEDICINARE NA ODMOR U EGIPAT! Ovaj odmor plaćaju donatori, 1000 radnika će ići na letovanje početkom juna

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rešio je da se oduži zdravstvenim radnicima koji već više od godinu dana vode borbu sa korona virusom, pa ih je odveo u Egipat u kojem će boraviti do 17. aprila.

U toj delegaciji je i pevač Đani, koji će ih zabavljati u Hurgadi, kako je rekao bez honorara.

Da li su lekari i zdravstveni radnici već uživali u muzici poznatog pevača i šta ih sve očekuje tokom boravka u Hurgadi, saznala je naša koleginica Ljiljana Stanišić koja je razgovarala sa Palmom.

- Neki komentari kažu da je Đani uzeo pare da peva kod nas, to nije tačno. Hrana u Hurgadi je izuzetno dobra, imamo u ponudi 25 jela, pa ako to nekome nije dovoljno, najbolje da onda jede mekike u Srbiji. Ova destinacija je izuzetna, vlasnik hotela je moj prijatelj koji nam je dao veoma povoljne cene. Ovo su platili donatori koje ja neću otkriti. Ja sam ih obezbedio da početkom juna vodim 1000 lekara u Grčku. Ići će i prateće osoblje, jer i ti ljudi rade sve vreme. Korona ne bira struku kojom se bavite. Moja porodica i ja smo se vakcinisali i to želim da posavetujem sve. Korona je jedna opaka bolest sa kojom ćemo se još dugo boriti - rekao je Dragan Marković Palma.

