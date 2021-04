PREMINULI BRAT DUŠKA RADOVIĆA BIO JE JUNAK NAJLEPŠE DEČIJE PESME NA SRPSKOM JEZIKU! Svi je dobro znate

Kada se rodio, niko to nije očekivao, pa su svi to doživeli kao sramotu. Ipak, Duško ga je obožavao, pa mu je posvetio i pesmu

Mlađi brat Duška Radovića, Branimir Brana Radović, preminuo je od posledica korona virusa u svojoj 81. godini.

Čak i oni koji nisu pratili sport, zapravo su čuli za Branu. On je još kao dete postao junak čuvene pesmice svog brata "Strašan lav", koju su svi mališani u Srbiji učili napamet.

Ovo je pesma koju je Duško napisao bratu, i njome opisao kako ga doživljava:

"Bio jednom jedan lav... Kakav lav? Strašan lav, narogušen i ljut sav!

Strašno, strašno!

Ne pitajte šta je jeo. Taj je jeo šta je hteo - tramvaj ceo i oblaka jedan deo!

Strašno, strašno!

Išao je na tri noge, gledao je na tri oka, slušao je na tri uva...

Strašno, strašno!

Zubi oštri, pogled zao, on za milost nije znao!

Strašno, strašno!

Dok ga Brana jednog dana nije gumom izbrisao.

Strašno, strašno!"

Inače, novinarka Brana Milunov na Tviteru je opisala je delić detinjstva ove braće:

Otišao je Brana Radović, mlađi brat Duška Radovića, junak pesme "strašni lav". Dusko je imao starijeg brata Miodraga i sestru Desanku, koja se na jednom sokolskom sletu udavila na slapovima Krke. Posle te tragedije porodica se iz Subotice preselila u Beograd i kad niko nije ⬇️ pic.twitter.com/yPthbOMOXb — branamilunov (@branamilunov) April 12, 2021

- Dusko je imao starijeg brata Miodraga i sestru Desanku, koja se na jednom sokolskom sletu udavila na slapovima Krke. Posle te tragedije porodica se iz Subotice preselila u Beograd i kad niko nije očekivao, njihova majka je ostala trudna i tako se rodio Branimir. Svi su to doživeli kao veliku sramotu. Miodrag je napustio kuću, imao je 26 godina, a Duško nije imao gde, prihvatio je brata i on mu je bio velika razonoda, bili su veoma bliski. Brana je do kraja čuvao uspomenu na svog brata. Uvek smo se 16.avgusta nalazili na Novom groblju, pričali o Dušku i čitali njegove rečenice iz "Beograde dobro jutro." Inače Brana je bio sportski radnik i trener, organizovao je brojne sportske manifestacije. Obećavam da ću nastaviti tu tradiciju i da ču čuvati uspomenu na braću Radović - napisala je ona.

Podsećanja radi, preminuli Brana Radović bio je veoma važan čovek za srpski sport.

Pre svega će ostati upamćen kao organizator Belog krosa. Od davne 1967. pa sve do smrti bio je ‘alfa i omega’ događaja kojim se u Košutnjaku tradicionalno otvara atletska sezona u Srbiji i regionu.

Kao trener u ’21. maju’ u Rakovici stvorio je brojne reprezentativce, državne i balkanske prvake u krosu. Između ostalih njegovi puleni bili su olimpijac Dušan Janićijević, Panta Maksimović, Milisav Anđelov, Zoran Molović, Rade Jovanović…

Bio je jedan od osnivača i prvih organizatora Beogradskog maratona i idejni je tvorac maratonske trke u Beogradu

Kurir.rs / Suzana Trajković