ĐORĐE MAROVIĆ, IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIKU TELEKOMA SRBIJA, ZA KURIR: MTS najbolja mobilna mreža u Srbiji

Već nekoliko godina RATEL sprovodi jedino zvanično uporedno merenje kvaliteta mobilnih mreža u Srbiji, po kome MTS već drugu godinu zaredom ostvaruje najbolji rezultat i time potvrđuje da ima najbolju mobilnu mrežu u Srbiji!

Ovo u ekskluzivnom intervjuu za Kurir kaže Đorđe Marović, izvršni direktor za tehniku Telekoma Srbija, i objašnjava šta je to što mts čini najboljim kolika je pokrivenost signala i koliku brzinu pružaju svojim korisnicima, kako su se suočili sa ogromnim protokom podataka za vreme pandemije i vanrednog stanja, ali i otkriva šta su im dalji planovi.

- Merenja Ratela su obuhvatila tri kategorije: velike gradove, male gradove i puteve. Preko 50 gradova i 10.000 km puteva u Srbiji je pokriveno merenjem, i to pre svega kad je reč o kvalitetu govorne usluge i usluge prenosa podataka. Rezultati su pokazali da u mts mreži uspostavljate vezu za manje od jedne sekunde, dostupni ste na svakom mestu u Srbiji, bez obzira na to da li je reč o gradovima ili ruralnim područjima, i imate kristalno jasan kvalitet zvuka. Korisnici naše mreže imaju najbolje iskustvo i u segmentu brzine i kvaliteta „surfovanja“ internetom i gledanja video-sadržaja. To znači da kada poželite da gledate svoje omiljene sadržaje na Jutjubu, nećete imati problem da ih brzo otvorite i da ih gledate u kontinuitetu, bez prekidanja.

Kolika je pokrivenost mts mreže u Srbiji i koliko ste uložili u sopstvenu infrastrukturu?

- Trenutno imamo oko 2.800 lokacija na kojima su bazne stanice naše mobilne telefonije, što je znatno više u odnosu na ostale operatore. Takođe, imamo najbolju pokrivenost teritorije 4G signalom, više od 84 odsto, što je oko 10 odsto više od drugoplasiranog operatora. U poslednje tri godine uvećali smo broj 4G baznih stanica tri i po puta, što je ubedljivo najveći rast broja baznih stanica u Srbiji u tom periodu. Ovo pokazuje jednu važnu odliku naše kompanije: da su nam svi korisnici jednako važni i dragoceni. Ne uzimajući u obzir samo stanovništvo u urbanim gradskim jezgrima, želimo da i u ruralnim područjima poboljšamo kvalitet života i da korisnicima obezbedimo najbolji kvalitet govorne usluge, kao i korišćenje brzog interneta. Da bismo uspeli u svojim namerama, svake godine ulažemo više od 120 miliona evra u telekomunikacionu infrastrukturu.

Da li je Telekom uspešno odgovorio na sve izazove tokom vanrednog stanja i koliko je bilo teško ispuniti sve zahteve korisnika u trenutku kad je maltene celo poslovanje i školstvo prešlo na onlajn rad?

- Telekom Srbija je u potpunosti bio spreman da odgovori na sve izazove ove iznenadne promene, kako kapacitetima svoje telekomunikacione infrastrukture tako i prilagođavanjem mreže da bez problema isporuči servise svojim korisnicima u nestandardnim okolnostima. Tokom vanrednog stanja imali smo povećanje ukupnog interneta od oko 50 odsto, ukupno vreme trajanja mobilnih poziva povećano je za 80 odsto, dok se prosečno dnevno trajanje razgovora u fiksnoj mreži povećalo za oko 40 odsto. Takođe, onlajn nastava je preko naše multimedijalne platforme bez ikakvih problema praćena u više od 40.000 domova širom Srbije. Telekom Srbija je u tom segmentu uporediv sa najboljim svetskim kompanijama.

ČETVRTA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA Sinonim za najkvalitetniju telekomunikacionu uslugu Svet sve više zavisi od novih tehnologija. Koja je uloga Telekoma u četvrtoj revoluciji i kakvi su vaši planovi za budućnost? - Telekomunikacioni operatori imaju značajnu ulogu u četvrtoj industrijskoj revoluciji, s obzirom na to da je za nju potreban ekosistem baziran na stalnoj povezanosti. Iz tog razloga i Telekom Srbija nastavlja da investira u optičku i mobilnu mrežu kako bi ispunio nove i specifične zahteve modernog digitalnog doba i svojih korisnika, a u isto vreme zadržao lidersku poziciju po pitanju kvaliteta mreže i servisa. Jedna od strategija za koju se odlučio i Telekom Srbija je ulazak na tržište produkcije video-sadržaja, što je u potpunosti u skladu sa globalnim trendovima. Telekom Srbija je danas upravo to, sinonim za najkvalitetniju telekomunikacionu uslugu, ali i za najbolji sadržaj koji gledate na televiziji.

Kurir.rs/ Jelena Pronić Foto: Zorana Jevtić