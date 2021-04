VAKCINISANE MAME DOJENJEM ŠTITE BEBE OD KORONE: Majčino mleko zaštita i od novih sojeva koronavirusa?!

U mleku dojilja šest nedelja nakon što su primile vakcinu protiv koronavirusa pronađene su značajne količine antitela, pokazalo je najnovije istraživanje u Izraelu.

S obzirom da ni vakcinisane majke ni deca, koja su uzimala majčino mleko, nisu imale nikakve značajne negativne reakcije, istraživanje upućuje na zaključak da bi ovo potencijalno mogao da bude dobar vid zaštite novorođenčadi od koronavirusa, posebno od novih sojeva koji mogu opasniji po mališane.

U Izraelu jedna od prioritetnih grupa za vakcinaciju su bili zdravstveni radnici, među kojima je bilo i dojilja koje su podsticane da se vakcinišu. U istraživanju, koje je od 23. decembra do 15. januara, sprovelo nekoliko instituta u Izraelu, učestvovalo je 84 dojila, koje su dobile dve doze "Fajzer-Biontek" vakcine u razmaku od 21 dan. Majke su kao reakciju na vakcinu u najvećem broju slučajeva prijavljivale samo lokalni bol, a četiri bebe su dobile temperaturu tokom perioda ispitivanja.

- Studija je utvrdila snažno lučenje antitela IgA i IgG u majčino mleko tokom šest nedelja nakon vakcinacije. IgA antitela su bila evidentna već dve nedelje nakon vakcinacije i bila su praćena rastom IgG nakon četiri nedelje, odnosno nedelju dana nakon druge vakcine. Antitela pronađena u mleku ovih žena pokazala su snažne neutralizujuće efekte, što ukazuje na potencijalni zaštitni efekat kod novorođenčeta - navodi se u studiji objavljenoj na medicinskom portalu "Jama".

Pulmolog dr Snežana Rsovac, načelnica pedijatrijske i neonatološke intenzivne nege u Tiršovoj, kaže za Kurir da su limiti ovog istraživanja u tome što je rađeno na manjem broju žena, kao i to što nisu rađena PCR testiranja. Ali, vrlo je značajno, kako kaže, to što nijedno dete ili dojilja nisu imali bilo kakvu značajnu negativnu reakciju:

- Po trenutno važećim preporukama Unicefa, dojilje koje su obolele od korone ne treba da prekidaju dojenje, jer se pokazalo da deca nisu imala transmisiju virusa na taj način. Preporuka Unicef je i da se dojilje koje su visokorizične vakcinišu i ne prekidaju dojenje, ali još uvek nema takvih preporuka na globalnom nivou. Do sada se nije pokazalo da vakcine negativno utiču, pogotovo kada je mRNA vakcina u pitanju. Još uvek se rade istraživanja, a ukoliko budu pozitivna to bi značilo zaštitu i za majku i za dete. Kod beba do sad nismo imali težu kliničku sliku, ali, ne znači da je neće biti ako dođe do nekih mutacija virusa.

Dr Ana Gligić Pasivna imunizacija foto: Printcsreen/ Prva Virusolog dr Ana Gligić kaže za Kurir da je pasivna imunizacija, odnosno prenošenje antitela sa majke na dete putem mleka, poznata od davnina, te se stoga svim porodiljama savetuje dojenje. Međutim, kada je u pitanju vakcinacija dojilja protiv koronavirusa, dr Gligić kaže da je potrebno da prođe još vremena kako bi bili sigurni da je to bezbedno i za majku i za dete. - Beba putem mleka dobija majčina antitela i zaštićena je dok ne razvije svoj imuni sistem koji može sam da stvara antitela. Što se koronavirusa tiče, mi jako kratko vreme živimo sa njim. Proći će još puno vremena dok se ne donesu ispravni zaključci - kaže dr Gligić koja snatra da bi vakcina kineskog proizvođača "Sinofarm" potencijalno mogla biti najbezbednija za dojilje i bebe jer je, kako kaže, najprirodnija.

ČINJENICE/O istraživanju foto: Shutterstock - Nijedna majka ni beba nisu doživele bilo kakvu ozbiljnu neželjenu reakciju - Lokalni bol u ruci je bila najčešća nuspojava - Četiri bebe su dobile temperaturu tokom perioda ispitivanja - 7, 12, 15 i 20 dana nakon vakcinacije majke - Tri bebe su imale simptome infekcije gornjih disajnih puteva, uključujući kašalj i nisu zahtevale lečenje - Jedna beba je lečena antibioticima