POLOVNJACI U SRBIJI POSKUPLJUJU NAJMANJE 30 ODSTO? Ovo su razlozi! Sad se i prosečan Nemac premišlja da li da zadrži stari auto

BEOGRAD - Polovni automobili u Srbiji ovog proleća poskupeće najmanje 30 odsto, kažu stručnjaci. Razloga je više, carina je promenila tarife, sada se moraju uvoziti isključivo vozila koja zadovoljavju ekološke standarde.

Zbog korone težak je pristup kupovini polovnih vozila na zapadu, jer su i tamo skupa.

Prosečan Nemac, kažu stručnjaci, sada vaga da zadrži stari provereni automobil ili da kupi star dve do tri godine, jer su redovi za čekanje za pojedine nove modele i do šest meseci.

foto: Dragana Udovičić/Ilustracija

Nema više prevare s papirima, naročito za automobile ispod 2010. godine. Svi će, bez obzira na stanje, biti procenjeni po katalogu Auto-moto saveza i to će poskupeti bar za 20 odsto, jer su, na primer, za automobile 2006. donošeni overeni računi na 500 do 600 evra, što je dvostruko manje.

"Svi smo čekali da početkom korone padnu cene automobila, međutim od prošle godine do danas, vozila permanentno poskuplju, a sad imamo još jedan dokaz za to, a to je da isporuka novih automobila usporena", kaže inženjer Jovan Radić, ekspert za uvoz vozila sa tržišta Evropske unije.

Rešenje postoji, onaj ko želi da kupi dobar, očuvan i servisiran automobil treba da ode do ovlašćenog uvoznika i kupi automobil iz sistema staro za novo. Time plaća nešto višu cenu, ali neće imati glavobolju zbog izduvnih gasova i garancije.

foto: Zorana Jevtić

"Ja misilim da je najbolje da se kupi automobil koji je kupljen ovde u domaćoj prodaji kao nov auto, jer u tom slučaju dobijate njegovu celu istoriju, dobijate servisnu knjižicu znate gde je održavan i kako je održavan i to je mnogo bolja varijanta za kupovinu polovnjaka nego uvoz onih automobila iz inostranstva čiju istoriju ne znamo", ističe inženjer Dušan Cincar, automobilski analitičar.

Još jedna interesantna stvar, kažu eksperti. Uvoze se veoma luksuzni polovnjaci koji prelaze 50.000 evra. Na primer, njih je u poslednje vreme čak 30 odsto u ukupnom uvozu, jer se svi boje da će se do njih ovoga leta teško dolaziti. Dažbine su sada manje za njih, a stari do pet godina sa evro 5 normom, mogu se lako naći po povoljnim cenama.

(Kurir.rs/RTS/Dragan Milutinović)