VIRUSOLOG DR ANA GLIGIĆ ZA KURIR: Objasnila u kom ćemo slučaju morati da se vakcinišemo svake godine protiv korone

Virusolog dr Ana Gligić rekla je za Kurir da ukoliko dođe do pojave novih sojeva virusa protiv kojih ne deluju vakcine koje sada imamo moraćemo svake godine da se vakcinišemo protiv korone.

- Ako se desi da imamo nove mutacije na virusu na takozvanom s-proteinu, protiv kojih neće delovati vakcine koje imamo sada, onda će se svake godine praviti nova vakcina koja će se prilagođavati novom mutiranom soju. To je kao i za grip, ako dođe do toga da korona ostane u prirodi kao sezonska bolest, svake godine ćemo se vakcinisati protiv nje i protiv novih sojeva ukoliko dođe do njih - objasnila je dr Gligić i dodala:

- Naučnici za sada tvrde da ako dođe do ovoga kao treću dozu možemo primiti i vakcinu drugačiju od one dve doze koje smo primili, a vakcina će dati isti efekat, možda i bolji. Ako na primer posle Fajzera primimo kinesku vakcinu dejstvo vakcine će biti isto, ali ispitivanja u narednih godinu dana će tačno utvrditi kolika će efikasnost vakcine biti u tom slučaju. Za sada još uvek nemamo čistog naučnog dokaza za to, ali nećemo pogrešiti ako primimo treću dozu neke druge vakcine od one prve. Pošto smo prethodno vakcinisani, dobili smo dve doze iste vakcine, dobili smo tekući virus koji je aktivan te godine, posle određenog perioda dovoljno je primiti jednu dozu vakcine koja će pre svega štiti od novog soja, ako dođe do njega, i onda smo kompletno zaštićeni.

(Kurir.rs/ A. K.)