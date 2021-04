OGLASIO SE NIŠLIJA KOJI JE NASMEJAO SRBIJU! Kad vidite šta ga mori biće vam jasno zašto je podsvesno PREKRSTIO VAKCINU

Iako su građanima Srbije na raspolaganju četiri vakcine Nišlija Zoran Osmanović (62) se revakcinisao "petom" i to ni manje ni više nego "Rajfajzenovom"!

Osmanović, koji je u razgovoru sa novinarima televizije na punktu za vakcinaciju Fajzerovu vakcinu nazvao "Rajfajzenovom", zahvaljujući lapsusu postao je zvezda društvenih mreža.

Svojom izjavom nakon revakcinacije podržao je i Frojdovu tezu da lapsusi nisu slučajni već su odraz podsvesti, a Zoran ima debeo razlog što mu Rajfajzen mesecima ne izlazi iz glave.

- U Rajfajzen banci imam račun, a krajem aprila ženim sina... Mislim da je ovo što kažem dovoljno da svima bude jasno što sam "prekrstio" vakcinu. U onoj žurbi, a već opterećen "Rajfajzenom", kad me je novinar upitao koju vakcinu primam, izlete me naziv banke umesto naziva vakcine. U ovim vremenima, kad je novac svima potreban, a većini često fali, mislim da je svima jasno što mi se banka mota po glavi - kroz smeh komentariše verbalnu omašku simpatični Nišlija.

Priznaje da mu pažnja, kojom je obasut nakon što se pojavio snimak njegove izjave, prija i to posebno što ima malo burniju reakciju na vakcinu.

- Od toga je ispala jedna lepa šala, zvalo me je mnogo ljudi, rodbine i prijatelja i svi su komentari bili dobronamerni. Zaista je to bilo sasvim slučajno, nije postojala nikakva namera da nekog reklamiram ili da se šalim sa nazivom vakcine, a kamoli da stičem nekakvu popularnost. Jednostavno mi se omaklo, a to što je ljudima to postalo zabavno, meni je veoma drago, naročito sada kad smo bombardovani lošim vestima. Taman mi to prekrati vreme dok čekam da prođe reakcija na vakcinu - priča Osmanović.

Zoran apeluje na sugrađane da se vakcinišu i pridržavaju mera jer, kako ističe, to je jedini način da se odbranimo od pošasti koja nam je promenila živote.

- Apelujem na sve Nišlije, posebno na moje Rome da se vakcinišu i da vode računa, da izbegavaju suvišne kontakte. Evo, ja pripremam svadbu mom sinu Edijanu i snahi Sabrini, ali će zbog pandemije sve to izgledati drugačije. Moraćemo da proslavimo svadbu u najužem krugu, drugačije smo planirali, ali sad moramo da ispoštujemo mere. Ovo mi je treća svadba, ženim i najmlađeg sina i mnogo se radujem, jer smo mi porodica koja uživa u veselju. Mada sam penziju dočekao radeći u Duvanskoj industriji, trideset godina se bavim muzikom, imao sam čast da sviram gitaru u orkestru Šabana Bajramovića i da sa njim proputujem skoro čitav svet, nisam bio samo u Americi i Norveškoj - ponosno ističe Osmanović.

