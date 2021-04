DR ŠEKLER OTKRIVA SVE O TREĆOJ DOZI: Evo koliko nas štite vakcine i da li ćemo morati da se vakcinišemo svake godine

Generalni direktor kompanije "Fajzer" Albert Burla rekao je da će osobama koje su primile vakcinu protiv kovida 19 tog proizvođača verovatno trebati dodatna doza negde između šest i 12 meseci nakon druge doze, a zatim će biti docepljivanja svake godine. Međutim, dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta Kraljevo kaže za Kurir da ove najave treba uzeti vrlo obazrivo, te da on nije siguran da ćemo baš tako brzo morati da primimo novu dozu.

- Potrebno je da podatke koje je "Fajzer" izneo sami ispitamo i proverimo efikasnost vakcina na našoj populaciji. Ispitivanje koje je najavila prof. dr Tanja Jovanović sa Medicinskog fakulteta će jasno pokazati koliko je koja vakcina efikasna od onih koje mi koristimo, koliko traje imunitet, koliko ljudi eventualno oboli nakon vakcinacije, koliko koja vakcina umanjuje težinu klinicke slike... Za nas, kao državu, su ti podaci mnogo važniji i relevantniji, obzirom da su lišeni bilo čijeg interesa, sem interesa struke i nauke. Svakako neće biti relevantniji podaci proizvođača koji se pored naučnih interesa uvek vode i ekonomskom logikom - kaže dr Šekler.

Naš čuveni strucnjak kaže i da ne očekuje da se imunitet nakon vakcinacije tako brzo i lako gubi.

- Antitela kod "Fajzerove" vakcine se najbrže stvaraju. Vrlo brzo posle prve doze dostižu visok nivo, a to se onda i povećava nakon druge doze. Svoj maksimum dostižu posle 10 dana od druge doze. Međutim, iako se količina antitela brzo povećava ispostavilo se da relativno brzo i pada. Grafički se to može predstaviti kao kupa ili vulkan. Međutim, "Fajzer" je i sam rekao da vakcina pored antitela stvara i celularni imunitet. To su ćelije pamćenja koje, i kada antitela počnu da padaju, u nekom ponovnom kontaktu ili infekciji sa virusom, omogućavaju brzo pravljenje dodatnih količina antitela i vrlo brzo podizanje njihovog nivoa. To znači da antitela nisu jedini vid zaštite - kaže dr Šekler.

Kod "Sputnjika V" i "Astra Zeneke" i antitela se nešto malo sporije penju, ali se na tom platou duže zadržavaju, a sporije i padaju. Grafički bi se moglo, kako kaže, predstaviti u obliku polulopte.

- Proizvođači "Sputnjika V" su naveli da će vakcina štititi 15 meseci, pa možda čak i do dve godine. Sa druge strane, kineska vakcina sporije postiže antitela, ali stimuliše ceo imuni sistem klasičnim načinom, najpribližnijim prirodnoj infekciji (sem što je virus mrtav a ne živ) i pokazala se da u praksi štiti vrlo dobro. Tako da kada se sve uzme u obzir, nisam baš siguran da će biti neophodno da tako brzo primimo treću dozu, pa ni da se vakcinišemo na godinu dana - kaže Šekler i dodaje da je on davanje treće doze preporučivao onima koji su primili "Sinofarmovu" vakcinu, a kod kojih se antitela uopšte nisu stvorila, što je, kako kaže, mali procenat populacije.

