ŠEF VAKCINALNOG PUNKTA NA SAJMU ZA KURIR: Svet kopira srpski sistem vakcinacije! Korona iznedrila mnoge junake u našem zdravstvu

Sada treba da se posvetimo vakcinaciji još više, da sprečimo nove sojeve koji mogu da dovedu, kao u Španiji, do četvrtog talasa pandemije. Svako treba da misli da je on najvažnija karika gde će se prekinuti lanac korone, kaže dr Zoran Bekić

Svaka epidemija ima svoj početak i kraj. Korona će proći i mi ćemo pobediti, na ovaj ili onaj način. Vakcina je civilizacijsko dobro - tako malo, a tako moćno oružje koje će pobediti koronu. Zato sada još više moramo da se posvetimo vakcinaciji, kaže na početku intervjua za Kurir dr sci. med. Zoran Bekić, v. d. direktora Doma zdravlja Savski venac i direktor vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu.

Poslednjih nedelja zabeležen je skok broja zaraženih koronavirusom, sad je već u blagom padu. Da li vam se čini da smo se svi malo više opustili, umorili od svega, dok se, s druge strane, virus još ne predaje...

- Koronavirus je podmukao protivnik i dosad se nekoliko puta otimao kontroli. A što bude duže ostajao u populaciji, više će i brže mutirati. Svako odlaganje da se vakcinišemo plaćamo ljudskim životima.

Kakvo je trenutno stanje s brojem vakcinisanih u Srbiji?

- Od sredine januara, odnosno od početka masovne vakcinacije, dato je tri miliona doza vakcina protiv korone - 1,2 miliona građana je dobilo prvu i drugu, a prvu 1,8 miliona. Revakcinisano je 21 odsto građana Srbije starijih od 18 godina, i po tome smo prvi u Evropi. Prvu dozu je primilo 30 odsto građana, po tome smo odmah iza Britanije.

foto: Ana Paunković

Koliko je doza vakcina dato na Sajmu građanima Srbije?

- Na Sajmu je dato 281.000 doza, a revakcinisano je 112.000 građana. Sajam je lice Srbije, organizaciju svi hvale - kako ovde, tako u svetu. Po modelu Sajma neke velike države vežbaju vakcinaciju. To je najveći punkt za vakcinaciju u Srbiji, a jedan od najvećih u Evropi. Kapacitet Sajma za osmočasovno radno vreme je 8.000 vakcinisanih građana, odnosno hiljadu građana na sat. U dve hale radi 230 ljudi, koji dišu kao jedan, maksimalno su motivisani i profesionalni. Zahvaljujem svim zaposlenima, ali i svim građanima što su prepoznali važnost vakcinacije i što su se odazvali u ovolikom broju.

Da li je realno da do kraja maja bude više od tri miliona vakcinisanih, što je oko polovine punoletnih građana Srbije? Jesmo li blizu kolektivnog imuniteta?

- Da bismo imali kolektivni imunitet, prema predviđanjima, treba da je vakcinisano dve trećine populacije. Za to nam, prema ovom tempu, treba još nešto više od pet meseci. To je, u idealnom, septembar. Jer vakcinacija je zahtevan proces, zahteva vreme i ne može sve u nekoliko dana... Ali gledajući sadašnji tempo, na dobrom smo putu. Recimo, u Beogradu je 39 odsto građana dobilo prvu dozu, a 26,5 je revakcinisano. Istovremeno, pada i broj novozaraženih, manje je pacijenata u kovid ambulantama, očekujem da će ih u maju i junu biti još manje, a to nije zbog lepog vremena nego zbog vakcinacije. Zato sada treba da se posvetimo vakcinaciji još više, da sprečimo nove sojeve koji mogu da dovedu, kao u Španiji, do četvrtog talasa pandemije. Svako od nas treba da misli da je baš on ta najvažnija karika i da će se baš kod njega prekinuti lanac korone, da je on taj faktor stabilnosti... Treba, dakle, da radimo dve stvari - da se vakcinišemo i da se još uvek pridržavamo epidemioloških mera.

Kakva je situacija kad je reč o neželjenim efektima vakcine?

- Od tri miliona doza datih u Srbiji, blagi nusefekti su zabeleženi kod 700 građana. Petoro je imalo izražene nusefekte, a niko nije umro.

Pojavljuju se i novi sojevi koronavirusa...

- Vakcinacija u najvećem broju štiti od svih sojeva korone.

Ni najveći kritičari vlasti, čini se, ne mogu da ospore da se Srbija - u poređenju s regionom, ali i svetom - odlično snašla u nabavci vakcina i organizaciji imunizacije... U čemu je, prema vašem mišljenju, tajna uspeha Srbije?

- Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije nabavljena je daleko veća količina vakcina u odnosu na druge evropske države. Zdravstveni sistem se adaptirao datim uslovima i učinio sve uz pomoć organizacionog tima Vlade i sistema E-uprave. Tu smo gde jesmo i hvali nas ceo svet. Lideri smo u nabavci, jer smo prijatelji i s Kinom i s Rusijom, kao i sa EU i SAD. Na svakoj strani smo učinili sve da bismo dobili značajnu količinu vakcina. Ovakva nabavka vakcine je velika diplomatska pobeda Srbije, koja se pokazala kao odgovorna i dosledna, pokazala je kako se, u stvari, jedna ozbiljna država brine o svojim građanima.

foto: Zorana Jevtić

U Srbiju su dolazili i ljudi iz regiona da se vakcinišu... Koliko je stranaca vakcinisano?

- Pre tri nedelje je Srbija regionu pružila ruku prijateljstva. Stekli su se uslovi i Srbija je u jednom trenutku odlučila da izbriše državne granice i da pokaže da smo ujedinjeni u borbi protiv korone. Naša država je pokazala da je faktor mira i stabilnosti u ovom delu Evrope i ovo je još jedan veliki diplomatski uspeh naše zemlje. Vakcinisalo se više od 22.000 stranaca.

Može li slična akcija da se ponovi?

- Zasad su prioritet građani Srbije. A ako bi se opet stekli uslovi, Srbija ne isključuje mogućnost da se slična akcija ponovi.

Razgovarali ste s mnogobrojnim svetskim novinarima poslednjih meseci - od CNN, RTL, RAI pa do kineskih, francuskih medija... Kakvi su njihovi utisci?

- Svi su fascinirani uspehom Srbije - kako u organizaciji vakcinacije, tako i u nabavci, odnosno količinom vakcina koje su na raspolaganju. Po tim parametrima smo daleko ispred mnogih država Evrope i svi žele da slede naš primer.

Na kraju, koja je najvažnija lekcija koju je srpsko zdravstvo naučilo tokom pandemije?

- Srpsko zdravstvo je održalo lekciju života. Pokazali smo japansku preciznost i srpski inat da, kad je teško, idemo hrabro do pobede. Mnogi su dobili priliku da pokažu šta znaju. Predsednik Vučić je uložio nadljudske napore da dobijemo ono što mnoge zemlje nisu i mi smo želeli da ga ne osramotimo. Nadam se da smo u tome uspeli. U teškim situacijama se pokazuju junaci. Mislim da je korona iznedrila mnoge junake u našem zdravstvu. Srećan sam što sam lekar u Srbiji i što mogu, zajedno s kolegama, da učinim sve da doprinesem da živimo kao pre pandemije.

PORUKA ANTIVAKCINAŠIMA Niko nije umro od vakcine foto: Zorana Jevtić Vaša poruka antivakcinašima... - Niko nije umro od vakcine, a svakog dana umiru ljudi u korona bolnicama. Nema mesta pitanju da li se vakcinisati, jer s druge strane je gubitak života. Zašto da stavljate živote na kocku?

(Kurir.rs/ B. K.)