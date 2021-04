KAKO MUTIRAJU VIRUSI? Specijalista mikrobiologije: Posle britanskog, južnoafričkog i brazilskog, imamo DVE NOVE VARIJANTE korone

Borbi sa kovidom 19 ne nazire se kraj. U različitim delovima sveta virus mutira i nastaju novi sojevi, kojih je trenutno pet!

Dr Brankica Filipić, specijalista mikrobiologije sa imunologijom i docent Farmaceutskog fakulteta gostujući u Pulsu Srbije objasnila je kako virusi mutiraju.

"Da bi se virus razmnožavao, mora imati ćeliju domaćina, u ovom slučaju to su humane ćelije. Prilikom razmnožavanja i umnožavanja virusne nukleinske kiselin, može doći do grešaka koje se fiksiraju i te fiksirane promene u genomu virusa se označavaju kao mutacije i dovode do pojave novih varijanti virusa", objasnila je dr Filipić.

Te mutacije mogu doprineti da virus bude virulentniji, odnosno da se lakše veže za receptore u ciljnoj ćeliji, zbog čega se i lakše prenosi.

"To je posebno karakteristika britanskog soja, on se mnogo lakše prenosi, čak su neke procene 50 posto u odnosu na originalni virus, a dodatne mutacije su prisutne i kod druge dve varijante, južnoafrički i brazilski, u čijem slučaju imamo i dodatne mutacije koje doprinose izbegavanju imunskog odgovora. Nedavno su identifikovane i još dve varijante u Kaliforniji, koje su u martu okarakterisane kao zabrinjavajuće varijante", zaključila je ona.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:14 Profesorka na Hemijskom fakultetu i član SANU objasnila kada serološki test stiže u prodaju