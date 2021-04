METEOROLOG ĐURIĆ NAJAVIO ZAHLAĐENJE I U MAJU: Od ponedeljka do 20 stepeni, pa onda pad temperature! Otkrio i kakvo nas leto čeka

Meteorolog Đorđe Đurić istakao je kako će vreme do kraja aprila biti dosta promenljivo, ali da nas već od sledeće nedelje očekuje porast temperatura.

Đurić kaže da ćemo od ponedeljka imati temperature do 20 stepeni, ali i da nas zatim čeka manje zahlađenje početkom maja.

- Temperature odgovaraju vrednostima za novembar mesec, kreću se između dva i osam stepena. Konačno jutros nema mraza. Ovaj april će biti dosta promenljiv, kao što je krenuo, tako će se i završiti. Već smo ušli u topliji deo godine, koliko god deluje da nije tako, tako da će temperature već sledeće nedelje biti u skladu s kalendarom, pa ćemo imati do 20 stepeni. Zatim će biti malo zahlađenje, ali ne kao ovo danas - priča Đurić.

foto: Printscreen/TV Pink

Na pitanje šta se dogodilo s vremenom, pa je april ove godine toliko hladan da smo čak imali i sneg, Đurić istiće da to nije prvi slučaj, a zatim je podsetio i kako su snežne padavine zahvatile Beograd 1996. i 1997. godine. Takođe, napomenuo je i da je bilo slučajeva kada je u aprilu temperatura išla čak do 30 stepeni, kao što je to bio slučaj 2018. godine.

- Ovo je uobičajeno. Vidimo da je sneg u aprili u Beogradu padao 1996. godine i 1997. godine. Prošlo je 20 godina i više, pa je pao sneg. Isto tako april zna da pokaže i svoje lepe strane, bilo je i situacija kada su temperature u aprilu bile i do 30 stepeni 2018. godine - kaže Đurić.

Da li nas čeka kišovito leto?

Kada je reč o prognozama za leto, Đurić ističe da će tada biti toplo vreme, ali bez tropskih temperatura.

- Naravno, biće toplo, kao što je i poslednjih godina. Leta su sve toplija. Mada, ovo leto neće biti ekstremno toplo, ne treba očekivati temperature više od 43 stepena - govori Đurić.

(Kurir.rs/Pink)