DANAS OBLAČNO SA SLABOM KIŠOM: Na planinama sneg, a evo kakvo nas vreme čeka narednih 7 dana

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na jugu kratotrajni pljuskovi ponegde sa grmljavinom, a na planinama provejavanje snega.

Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 2 do 6 C, najviša od 9 do 12 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Izgledi vremena za sedam dana - do 26. aprila

U utorak oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama provejavanje snega. U sredu promenljivo oblačno sa retkom pojavom kiše.

U četvrtak i petak umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Za vikend i početkom naredne nedelje pretežno sunčano. Od srede toplije, sa temperaturom oko i iznad proseka za ovo doba godine.

