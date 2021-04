DECA ULICE DUBOKO UKORENJEN PROBLEM: Teško siromaštvo posledica sve više dece koja prosjače i rade na ulicama

Prosjačenje i rad na ulici duboko je ukorenjen problem sa kojim se naše društvo već decenijama bori.

Zakon koji se odosi na oduzimanje dece koja se bave prosjačenjem od roditelja podigao je veliku prašinu u javnosti.

Gosti emisije "Redakcija" na Kurir televiziji koji su govorili na ovu temu bili su Mina Lukić iz centra "Svratište" i Zoran Pašalić, zaštitnik građana.

foto: Kurir televizija

- Iz mog iskustva prosjačenje je posledica dubokog siromaštva u kom deca žive i da je taj slučaj gde je prosjačenje organizovan od nekog trećeg lica zapravo vrlo redak. To su situacije kada se uključuju policija, Centar za socijalni rad i druge nadležne institucije jer je u pitanju druga vrsta problema - navela je Mina.

Problem dece na ulicama i prosjačenje je zapravo problem celog društva i raznih institucija, a ne samo Ministarstva za brigu o porodici.

- Ministarstvo za brigu o porodici i Ministarstvo za rad nisu jedine institucije koje treba da se bave ovim problemom. Prosjačenje koje je dominantno je bazično prosjačenje, čak i ova deca koja rade na ulici rade posao koji je u suštini prosjačenje. Nije to samo siromaštvo, u dugogodišnjoj praksi u tom poslu se nalazi veliki novac. U onim razgovorima koje sam vodio ne sa decom, već sa onima koji se individualno time bave videćete da to nisu uopšte beznačajne sume i da neko i te kako ima koristi da to organizuje - kaže Zoran Pašalić, zaštitnik građana.

foto: Kurir televizija

Ovo bi trebalo da bude i posao Ministarstva unutrašnjih poslova, koje i jeste uključeno u onom delu koje je zaduženo za uklanjanje onog problema koji se svodi na prekršaje protiv javnog reda i mira, navodi zaštitnik građana.

- To su slučajevi u koje vi imate uvid sa neke druge strane, dok oni slučajevi koji dolaze kod nas su deca koja žive u izuzetno siromašnim porodicama. Više od 95 odsto njih je toliko ekstremno siromašno da ne postoji drugi naćin da oni zarade. To nije samo prosjačenje, već i rad na ulici poput sakupljanja sekundarnih sirovina, pranje automobila na raskrsnicama, a sve ređe se susrećemo sa tim situacijama da je neko dete radno eksploatisano - kaže Mina Lukić, koordinatorka "Svratišta".

