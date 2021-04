KAD I KAKO SE PRIJAVITI ZA 30+30 EVRA? Savetnica ministra Ana Jović o svim detaljima vezanim za novčanu pomoć države

Prijava za sve one koji žele da prime pomoć od "30 plus 30 evra" kreće 28. aprila i trajaće do 15. maja. Država tu ne staje sa pomoći i subvencijama građanima i privredi. Pored zamene stolarije u domaćinstvima, koju će Republika Srbija i lokalne samouprave sufinansirati sa polovinom sredstava, u okviru planova unapređenja energetske efikasnosti biće subvencionisana i zamena peći, odnosno individualnih ložišta u domaćinstvima. Sve detalje još jednog kruga državne pomoći građanima iznela je Ana Jović, savetnica ministra finansija u Vladi Srbije.

"Prijava će početi 28. aprila i trajati do 15. maja, kao i prošle godine. Biće jednostavna prijava. Definisano je da od 28. aprila počne prijava putem portala Uprave za trezor, dok će kol centar početi sa radom 5. maja", rekla je Ana Jović, pa dodala:

"Svi punoletni građani sa prebivalištem u Srbiji i važećom ličnom kartom imaju pravo na tu pomoć".

"Postoiji jedna prijava kojom ste pokrili i majsku i novembarsku isplatu od po 30 evra", dodala je savetnica ministra.

Penzioneri i korisnici socijalne novčane promoći su automatski već prijavljeni i ne treba da se prijavljuju.

"Srbi na KiM takođe imaju pravo na novčanu pomoć, pri čemu deca do 18 godina imaju pravo na 100 evra, a nezaposleni na 200", zaključila je Ana Jović.

