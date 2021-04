TRAGEDIJA! OD KORONE UMRLA BEBA STARA SAMO 10 DANA: Devojčica razvila teške simptome virusa koji se obično viđaju kod starijih

Beba Aleksandra, stara samo 10 dana, najmlađa je žrtva kovida 19 u Srbiji. Bila je zaražena koronavirusom odmah po rođenju, a preminula je juče u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj u Beogradu, gde je dovezena nakon nedelju dana provedenih na respiratoru u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu.

Pretpostavlja se da je preminula beba zaražena preko placente majke Ivane Udovičić (29) iz Trstenika, koja nije znala da ima opaki virus jer nije imala nikakve simptome. Iz Kraljeva, gde se majka porodila 9. aprila, beba je prebačena prvo za KC Kragujevac, gde je stavljena na respirator i gde su se lekari danonoćno borili za njen život. Nažalost, beba je dobila citokinsku oluju i razvila teške simptome koronavirusa, koji se obično viđaju kod starijih osoba.

- Tokom lečenja zbog razvoja multisistemskog popuštanja svih organa, novorođenče se uz lekarsku pratnju prebacuje u Tiršovu zbog nastavka lečenja, koje podrazumeva zamenu bubrežne funkcije i lečenje respiratornog distresa i sekundarne plućne hipertenzije. Na primenjenu terapiju tokom lečenja ne dolazi do poboljšanja, pogoršava se multisistemsko popuštanje, što dovodi do smrtnog ishoda bebe - saopšteno je iz Tiršove, a to je za Kurir potvrdila i načelnica pulmologije dr Snežana Rsovac, koja kaže da za sada nije poznato kojim sojem korone je bilo zaraženo dete.

Osmogodišnji dečak D. P. iz sela nadomak Vladičinog Hana, takođe obolelo od kovida, i dalje se nalazi na mehaničkoj ventilaciji u Kliničkom centru Niš i njegovo opšte stanje je veoma teško, saznaje Kurir.

On je od petka na aparatima za disanje, a sve otežava to što ima urođene pridružene bolesti. Stanko, otac dečaka, trenutno se nalazi u bolnici u Surdulici jer takođe ima koronu. Majka je s dečakom u Nišu, a njegova sestra bliznakinja sa još dve starije devojčice je kod kuće.

Jelena Pronić