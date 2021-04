DANAS POVREMENO KIŠA, NA PLANINAMA SNEG: Evo kada nam stiže toplije vreme i temperature iznad proseka

U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno i malo toplije vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, na visokim planinama sa slabim snegom.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od četiri do sedam stepeni, najviša dnevna od 12 do 16.

U sredu promenljivo oblačno sa više sunčanih intervala i retkom pojavom kiše. U četvrtak malo i umereno oblačno i suvo, a posle podne na severu i zapadu jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će se u toku noći proširiti na centralne krajeve.

U petak na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Za vikend pretežno sunčano. Do kraja nedelje temperatura oko proseka, a početkom naredne nedelje iznad proseka za ovo doba godine.

