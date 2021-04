ANA GLIGIĆ ZA KURIR O AZIJSKOM KORONA UDARU: Ovaj virus je bez kontrole, stižu novi sojevi sa svih strana! IMA I DOBRE VESTI

Naime, profesor Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije danas je za Kurir rekao da je Azija, zemlja sa najviše novih infekciija, čak 285.133 dnevno, velika pretnja i za Evropu.

- Takozvani "azijski udar" se povećava i potencijalno zaraza koja bukti može da se prenese na Evropu, što samim tim predstavlja pretnju i za Srbiju. Uglavnom se prenosi putovanjima, kao što je u Italiju ponovo došao drugi krug zaraza - rekao je Kočović, obrazloživši svoje strahove.

- U Aziji već 40 dana, a posebno u Indiji broj zaraženih brzo raste. Bukti korona, kako tamošnje brojke pokazuju, u Indiji, Turskoj, Iranu, Iraku, Bangladešu, Pakistanu. Preko svih tih zemalja iz kojih ljudi u tranzitu ka Evropi idu kroz našu zemlju mogu da donesu potencijalnu opasnost, i uprkos svim merama predostrožnosti - rekao je on.

O onome što se u Aziji, a posebno Indiji dešava, a o čemu nam je govorio profesor Kočović, komentar nam je dala i virusološkinja doktorka Ana Gligić.

- Stanje u Indiji je alarmantno. Čak je i Svetska zdravstvena organizacija objavila da kontrole nad koronom tamo više nema. To me ni ne čudi, jer stil života koji oni vode nije samo nedisciplinovan, već i opasan. Svako malo tamo se organizuju ta ritualna kupanja u reci Ind, gde se milioni ljudi kupa, a postoje i snimci koji to beleže. Kako onda da se začudimo što tamo bukti zaraza? Ne možemo... - upozorila je dr Gligić.

Ovako inače izgleda sporno ponašanje koje je Indiju dovelo do toga da ne može da prebroji broj zaraženih od koronavirusa.

Doktorka Gligić saglasna je sa tim da će nam još sojeva virusa stizati, pa da će nam jedan od tih udara stići i iz Indije.

- Možda će nam stići njihov soj, upravo preko ljudi koji putuju iz zemalja Azije ka Evropi, a možda će samo naš virus izmutirati u tom pravcu. Virusi koji su tamo mutirali nisu tako opasni, ali je činjenica da o novim sojevima i njihovim kombinacijama ne znamo šta će biti - rekla je Gligić, ali i dodala neke dobre vesti.

- Poslednjih dana povećao se broj punktova za vakcinaciju, i polako se bližimo onom nivou prokuženosti koji će nam omogućiti otvaranje svega i normalan život. Ukoliko se nastavi dobrim tempom vakcinacija, i stvorimo imunitet od 60-70 odsto vakcinisanih ili inficiranih bez bolesti, možemo da očekujemo da u ovako dramatične situacije više nećemo dolaziti - zaključila je doktorka koja očekuje da će se oko jula situacija sa koronavirusom u Srbiji napokon smiriti.

