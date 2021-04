DR MILANKO ŠEKLER OTKRIVA MAGIČNU BROJKU: Više od 4 MILIONA vakcinisanih znači normalan život!

BEOGRAD - Ukoliko u narednih nekoliko meseci uspemo da vakcinišemo više od četiri miliona građana, nivo kolektivnog imuniteta biće dovoljan da se vratimo u normalan život, poručio je danas virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler.

"Onog trenutka kada priđemo brojci od preko četiri miliona vakcinisanih, mi dnevno nećemo imati više od 100 novih slučajeva, biće dovoljna jedna dobro opremljena kovid bolnica, i ceo sistem, kako zdravstveni tako i društveni, moći će da se vrati u normalu", rekao je Šekler za RTS.

On je dodao da, ako se taj cilj postigne u narednim mesecima, onda će nivo kolektivnog imuniteta biti dovoljan "da nas izvede na normalan put i normalan život".

Šekler smatra da se mladi manje vakcinišu jer im je u poslednjih godinu dana govoreno da su manje ugroženi.

"To je stvorilo uverenje kod njih da su otporni i da to nije tema za njih. Međutim, sada i mladi ljudi oboljevaju i imaju i težu kliničku sliku, i zato je neophodno da im se pošalje poruka da treba da razmišljaju o zaštiti", poručio je Šekler .

Šekler smatra i da je jako nezahvalno govoriti o nivou antitela koji štiti ljude od korona virusa.

"To što se ustanovi da ih imamo je dobro za nas, ali to nije garancija da smo zaštićeni. Ako je naš organizam bio iscrpljen bolešću mi smo i dalje izloženi. Kvalitet antitela posle preležane bolesti nije isti", objasnio je on.

Govoreći o istraživanju o efektu vakcina koje je rađeno u Kragujevcu, Šekler je rekao da je zaključak da sve vakcine koje se primenjuju u Srbiji efikasno štite.

"Neke vakcine brže stvaraju zaštitu, a neke sporije, otuda se češće zarašavaju oni koji su primili neku od vakcina koje sporije stvaraju antitela, i ako se izložite virusu u riziku ste da se zarazite. Moram da napomenem da iako imate brzinu kod Fajzera i Sputnjika, tu su i češće nuspojave, dok ih kod Sinofarma gotovo da nema, tako da sve ima svoje prednosti i mane", kaže Šekler.

Kada je reč o vakcini Astrazeneka i nedoumicama da li je ona bezbedna, Šekler ocenjuje da je interesantno da zemlje, koje su vlasnici te vakcine Britanija i Švedska, kao i Finska, Slovenija i druge države, i dalje koriste tu vakcinu i pozivaju građane da je prime.

"Podaci u našoj zemlji pokazuju da nije bilo nikakvih situacija, konkretno pojava tromboze i ta povezanost nije ni dokazana nigde u svetu, tako da smo i dalje u domenu insinuacija. Jako je loše kada se meša politika ili nečiji interesi jer onda ne govorimo o naučnim činjenicama", smatra Šekler.

Šekler napominje da ga ohrabruje broj vakcinisanih u Srbiji i dalja zainteresovanost za vakcinaciju.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)