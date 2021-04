MARIHUANA U MEDICINSKE SVRHE, ALI SAMO POD JEDNIM USLOVOM! Srpski onkolog za Kurir o temi koja je podelila Srbiju

Izjava ministra Zlatibora Lončara da će Srbija kao članica UN skinuti marihuanu s liste narkotika uzburkala je javnost u Srbiji. Lončar je rekao da se na tome radi tako da se ne ugroze građani i zakonodavstvo, kao i da će odluke u vezi toga doneti najveći stručnjaci u našoj zemlji jer je tema veoma osetljiva.

Onkolog prof. dr Vladimir Kovčin, bivši direktor KBC „Bežanijska kosa" za Kurir kaže da je veoma važno da ukoliko dođe do toga da se marihuana koristi u medicinske svrhe, to bude strogo kontrolisano.

- Ako do toga dođe, ključno je da se proizvodnjom i pakovanjem bavi farmaceutska kompanija. Važno je da se ekstrakti iz nje farmakološki obrade. Ipak, čitao sam zvaničnu medicinsku literaturu i nigde ne postoji studija koja pokazuje da kanabis ima uticaja na lečenje onkoloških pacijenata - rekao je Kovčin i dodao da ona ipak, uz pravilno korišćenje, može da pomogne.

- Marihuana može da se koristi u terapiji za kancer i druga teža oboljenja jer kanabinoid, jedna od 60 supstanci marihuane, može da pomogne pacijentima sa neizlečivim bolestima i onima koji imaju telesne ili duševne patnje. Iako kanabis ne može da izleči, on može da popravi raspoloženje, apetit i smanji bolove - rekao je on i dodao da je važno i kako se on koristi.

- Bez obzira na sve što je pomenuto, i o prednostima i o manama korišćenja kanabisa u medicinske svrhe, mora da se uzme u obzir to da je svaki pacijent i njegova klinička slika priča za sebe - zaključio je Kovčin.

Kurir.rs / Suzana Trajković