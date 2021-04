DR MILANKO ŠEKLER ZA KURIR: Kombinacija različitih vakcina protiv korone ŠTITI KOKOŠKE, PA ŠTO NE BI I LJUDE!

Treća doza vakcine protiv korone, koja bi mogla da nam sledi već na jesen, trebalo bi da bude drugog proizvođača u odnosu na prve dve primljene kako bi zaštita od virusa bila bolja, ocenjuju stručnjaci. Stvar je u tome da cepiva koja su stvorena na različitim platformama gađaju različite delove virusa, pa se njihovom kombinacijom koronavirus šire "pokriva", što bolje štiti organizam.

Dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu kaže za Kurir da je on za kombinaciju vakcina jer je u praksi na životinjama potvrdio da se stvara bolja zaštita.

- Ne bi me čudilo da primanje treće doze, koja bi bila od drugog proizvođača da bolji nivo zaštite i kod čoveka jer je tako s vakcinama protiv koronavirusa kod životinja. To su činjenice koje su utvrđene kod živine. Različite vakcine različitih varijantnih oblika virusa u kombinaciji su davale višestruko veći stepen zaštite kod živine. Simbolično rečeno - ako koristimo vakcine koje štite i od A i od B, ta kombinacija zaštitiće i od C. Kod živine dajemo žive vakcine i na kraju ide inakrtivsana - bazirana na mrtvom virusu, da bismo produžili zaštitu - objasnio je za Kurir Šekler i dodao da je još nepoznanica da li će na jesen biti revakcinacija.

Kombinacija različitih vakcina za čoveka, naglasio je Šekler, tek treba da se ispita.

- Nijedna vakcina protiv koronavirusa za ljude još nije atenuirana, odnosno živa. Potrebno je mnogo više vremena da se napravi živa vakcina koja bi dobila oblikle koje nisu patogen. A živ virus je najbolji, jer se umnožava i stvara se dugotrajna zašita. Kad se posle atenuirane vakcine da inaktivisana, zagarantovana je mngo jača imunost na virus. Jedna od najperspektivnijih stvari biće da će verovatno uraditi žive vakcine, koje će biti ili u spreju ili se piti, kao što se koriste kod životinja - kazao je Šekler.

KAKVE SU VAKCINE KOJE PRIMAMO - kineska "Sinofarm" - inaktivisani virus - Fajzer - mRNK - ruska "Sputnjik V" - adenovirusna, nosači su adenovirusi čoveka - "Astra Zeneka" - adenovirsuna, nosač je adenovirus šimpanze

