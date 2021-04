MINISTAR MOMIROVIĆ: Tunel i vijadukt Čortanovci završeni šest meseci pre roka

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović oglasio se povodom završetka vijadukta i tunela "Čortanovci", koji se nalaze na deonici pruge za velike brzine Stara Pazova - Novi Sad.

"Sa velikim zadovoljstvom mogu da saopštim da su tunel i vijadukt 'Čortanovci' koji se nalaze na delu pruge od Stare Pazove do Novog Sada, završeni šest meseci pre roka. Radovi su počeli 11. avgusta 2017. i projektovano trajanje je bilo 52 meseca", podsetio je Momirović, pa nastavio:

"Kada je predsednik Republike pre pet godina kao predsednik Vlade sproveo fiskalnu konsolidaciju i kada su počeli ovi svi veliki infrastrukturni projekti, brza pruga Beograd - Novi Sad, koja treba da spoji dva najveća grada u Srbiji, bio je i ostao u tehnološkom smislu najzahtevniji i najizazovniji projekat. Tunel i vijadukt 'Čortanovci' su deo deonice koji će se izučavati na fakultetima u budućnosti i najkompleksniji deo koridora od Beograda do Budimpešte. Podsetio bih vas da će ova brza pruga kada se završi na kraju godine od Beograda do Novog Sada biti najmodernija i najbrža pruga u Istočnoj Evropi i to su stvari o kojima nismo mogli da sanjamo pre samo pet ili deset godina''.

(Kurir.rs)