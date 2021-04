Stambeni krediti u ranoj fazi izgradnje, već od 499 evra mesečno

Sve one koji planiraju kupovinu stana obradovaće informacija da su u ponudi krediti napravljeni ekskluzivno za Belgrade Waterfront, zahvaljujući kojima pozajmicu banke za novi životni prostor mogu da dobiju u ranoj fazi izgradnje zgrade, i to po mesečnoj rati već od 499 evra.

Krediti specijalno osmišljeni za Belgrade Waterfront, najatraktivniju stambenu četvrt uz reku, pružaju širi izbor raspoloživih stanova, s obzirom da je veliki broj zgrada u okviru projekta u različitim fazama izgradnje. Inače, standardna praksa banaka je da se krediti za novogradnju odobravaju tek kad je zgrada izgrađena 80 odsto.

foto: Predrag Vučković

Kvadrat stambenog prostora u Belgrade Waterfront-u može da se kupi već od 2.950 evra i to sa uračunatim PDV-om. Uz stambene kredite u ranoj fazi izgradnje, to projekat čini izuzetno konkurentnim u odnosu na druge gradske lokacije, naročito imajući u vidu da stanovanje u Belgrade Waterfront-u, osim vrhunskog kvaliteta stambenih jedinica, podrazumeva i blizinu svih sadržaja neophodnih za savremeni život – od prodavnica, vrtića, škola, kafića, restorana, do prostora za rekreaciju i najvećeg tržnog centra u regionu, Galerije Belgrade.

Do sada su u Belgrade Waterfront-u useljene četiri zgrade sa blizu 870 stanova, a od početka projekta u prodaju je pušteno čak 20 zgrada. Tokom 2021. godine planira se useljenje još tri stambena objekta - BW Arcadia, BW Aurora i BW Metropolitan, čime će broj useljenih stanova dostići 1.700. Takođe, do kraja ove godine očekuje se i završetak Kule Beograd – budućeg simbola prestonice i doma St. Regis hotela i brendiranih stanova ovog čuvenog svetskog brenda koji posluje pod okriljem Marriott International.

U petak, 23. aprila, od 10 do 19 sati, svi zainteresovani će u Prodajnom centru BW na Sava Promenadi od stručnjaka za kredite moći da dobiju informacije o uslovima kupovine uz pozajmicu banke, a od prodajnih savetnika podatke o aktuelnoj stambenoj ponudi Belgrade Waterfront-a. Registrujte se na belgradewaterfront.com i rezervišite svoj termin.