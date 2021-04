SINIŠA MITROVIĆ U PULSU SRBIJE: Zelena tranzicija velika ekonomska šansa za Srbiju

Adrija medija grupa će do novembra održati 21 onlajn konferenciju posvećenu najvažnijim temama - ekonomiji, obrazovanju i zdravstvu. Ponovo pokrećemo dijalog na ključne teme za zdraviju budućnost zemlje i regiona i to sa eminentnim domaćim i stranim stručnim i institucionalnim predstavnicima.

Tema onlajn konferencije koju je organizovala Adrija medija grupa bila je „Vreme je za progres kroz novi društveni ugovor“.

Traži se efikasan način na koji će biti kažnjavano korišćenje štetnih gasova. Finansijska tržišta su iznedrila i nove instrumente, poput zelenih obveznica, koje su usmerene prema onima koji čuvaju životnu sredinu recčno je izmedju ostalog na Re-set summitu.

Osnovna infrastruktura za sve ali na koji nacin? Ovo je vazno pitanje na koje ce sutra ucesnici panela pokusati da daju odgovor.

Jedan od njih je gostovao je u Pulsu Srbije, Siniša Mitrović, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju.

On je na Kurir televiziji naveo da zelena ekonomija može da bude kanal oporavka Srbije od korona virusa.

- Ja tu apsolutno nemam dilemu, uveren sam da je zelena tranzicija u Srbiji velika šansa, to je rast od 1 posto BDP-a i to nije uopšte mali pomak, s obzirom na to da su štete od klimatskih promena preko 350 miliona evra godišnje - kaže Siniša.

- Mi ovde nemamo taksu za plati koliko zagađuješ, već imamo određeno selektovanje mali, srednji, veliki zagađivač i sad se firme pakuju u tte neke kategorije i sami sebe registrujete. ova ekološka taksa nije stimulativna, mora se redizajnirati - kaže Siniša.

