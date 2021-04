VREMENSKI ROLERKOSTER PRED PRAZNIKE: Srpski meteorolog objavio detaljnu prognozu DUVAĆE OLUJNI VETAR

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je novu detaljnu vremensku prognozu za poslednje dana aprila.

Đurić je najavio da će tokom noći biti ponovo vedro i veoma hladno i da se pri tlu mraz očekuje u većini predela.

- Minimalna jutarnja temperatura u nedelju ujutro biće od -1 do 5 stepeni u nižim predelima, a na Pešteru do -5. Tokom dana biće toplo. Maksimalna temperatura do 21 stepen dok će u Beogradu biti do 19 stepeni - naveo je Đurić i dodao da zbog mraza postoji velika opasnost po poljoprivredne i ratarske kulture.

Od ponedeljka sledi povećanje oblačnosti.

- Na krajnjem severu tokom dana biće uslova za kišu, a tokom noći i u ostalim predelima. Maksimalna temperatura od 11 na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije. U utorak oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura od 10 do 16 stepeni dok će u Beogradu biti i do 13 stepeni. Od srede do subote promenljivo oblačno i toplije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom dok će na jugu biti suvo i uglavnom sunčano, ali i najtoplije - navodi meteorolog Đurić.

Navodi da će maksimalna temperatura biti od 18 stepeni na severozapadu do 26 stepeni na jugu Srbije dok će Beogradu u zavisnosti od dana biti od 19 do 24.

(Kurir.rs)