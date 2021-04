UKIDANJE MERA ZAVISI OD OVE 2 STVARI: Korona brojke padaju iz dana u dan, a do leta imamo jedan jasan cilj

Broj novozaraženih korona virusom u našoj zemlji proteklih dana opada, a to je rezultat kako epidemioloških mera, tako i vakcinacije. Ono što je još dobra vest jeste da se najavljuje i novo postepeno popuštanje mera.

O tome je juče govorio i epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović koji je rekao da je moguće ukidanje svih mera, i da ako budemo disciplinovani, mogli bi da razmišljamo u tom pravcu.

On je rekao da ako se osnovne mere budu poštovale, i ako odziv za vakcinaciju bude dobar kao što je do sada, moguće je i selektivno popuštanje mera.

- Čini mi se da sa vakcinacijom u što većem obimu, možemo da obezbedimo da brojevi budu ispod 1.000, to bi bilo realno i moguće. Ali cilj do leta je da broj novoobolelih bude ispod 100, to bi bio veliki uspeh - rekao je on za TV Prva.

Ipak, popuštanje mera bi moglo da bude selektvino jer odziv za vakcinaciju nije svuda isti.

- Veoma je bitno da odziv građana za vakcinaciju bude dobar, jer je to jedini način da se potpuno izađe iz krize. Popuštanje mera će biti selektivno, jer gradovi poput Novog Pazara, Sjenice i Tutina imaju loš odziv na vakcinaciju, tako da oni teško mogu da očekuju poboljšanje - naglašava dr Tiodorović.

Narednih dana održaće se i nova sednica Kriznog štaba, a dr Tiodorović je istakao da ne očekuje pooštravanje mera.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je juče sa direktorima domova zdravlja, a posebna pažnja data je pripremama za efikasno i kvalitetno vraćanje ovih zdravstvenih ustanova u normalan režim rada, u cilju uvećanog obuhvata non-kovid pacijenata.

U međuvremenu, Niška i "Selters" banja izašle su iz kovid-sistema, a slično se očekuje i sa KBC "Bežanijska kosa" i blokom A KBC "Dragiša Mišović" u Beogradu.

Još dva, do tri meseca i blizu smo cilja

Državni sekretar u ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek rekao je danas da brojke zaista mogu da budu ohrabrujuće, ali su sa druge strane obavezujuće i nema mesta opuštanju.

- Želim da poručim građanima Srbije da izdržimo još malo. Još dva do tri meseca i blizu smo cilja. Treba nam još opreza, epidemijske mere i masovna imunizacija - naglašava Đerlek.

foto: Ana Paunković

Treba nam, dodaje, još opreza, epidemijske mere i masovna vakcinacija.

- Mi koristimo nekoliko modela promocije vakcinacije i postigli smo odlične rezultate i dosta smo opustili naše građane bespotrebnog straha i povećali broj vakcinisanih. To što brojke padaju je rezultat vakcinacije - naglasao je Đerlek za RTS.

Prema jučerašnjim podacima ukupno je dato 3.233.951 doza, dok je obe doze vakcina primilo 1.303.093 građana.

"U Beogradu je zaključno sa jučerašnjim danom vakcinisano 583.844 lica što iznosi 41.9 odsto punoletne populacije. Revakcinisano je 409.470 lica, što je 29.4 odsto punoletne populacije", objavio je jutros zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Do sada je dato ukupno 993.314 doza vakcina.

"Naš cilj je da do kraja maja vakcinišemo 50 odsto punoletnog stanovništva za šta je potrebno da se vakciniše malo više od 100 hiljada ljudi kao i da do kraja juna vakcinišemo 750 hiljada građanki i građana Beograda", objavio je Vesić.

Bez brige oko neželjenih reakcija

Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije apelovao je danas na građane Srbije da se svi vakcinišu protiv korona virusa i ukazao da je do sada registrovan zanemarljiv broj neželjenih reakcija.

On je ukazao da se jedino vakcinacijom možemo zaštiti od kovida-19 i tako doprineti da se dostigne kolektivni imunitet i stvore uslovi za normalizaciju života u našoj zemlji.

- Do sada je evidentiran izuzetno mali broj neželjenih reakcija i u pitanju je zanemarljiv procenat od 0,00026 odsto. Takve rekcije mogu biti bol na mestu uboda ili blag otok, neznatno povišena temperatura, bol u mišićima ili zglobovima ili eventualno glavobolja ili mučnina. Ovakve rekacije nestaju same od sebe za dan ili dva, a ublažavaju se jednostavo - jednim antipiretikom ili analgetikom. Moja poruka je: ne treba se plašiti neželjenih rakcija, već kovida-19 koji odnosi živote ljudi - poručio je Zelić u intervjuu za TV Prva.

Podsetimo, u prethodna 24 sata na korona virus testirana 11.555 građana od kojih je 2.068 novozaražena

Preminulo je 32 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 209 obolelih.

(Kurir.rs)