ZBOG MRAZA I SNEGA U APRILU KASNI ROD POVRĆA I VOĆA: Cene u maju na pijaci i 20 ODSTO VEĆE?

Aprilski snegovi, mraz i hladno vreme nisu išli u prilog povrtarskim kulturama, plastenicima i sadnicama na otvorenom, a povrtari i voćari kažu da će zbog toga rod kasniti. Procenjuje se da će kašnjenje uticati na porast cena na pijacama za oko 20 odsto u odnosu na trenutne i više od 100 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Do tada ćemo jesti uglavnom proizvode iz uvoza.

Dragana Nešković iz Bogatića, koja se bavi povrtarstvom 25 godina, rekla je za Kurir da će ove godine rod voća i povrća kasniti na pijace i do 25 dana.

- Ovi mrazevi su loše uticali na rast, a kasnili smo i sa sejanjem povrća. Počela sam sa sejanjem 23. januara, a već u martu i aprilu su bili veliki mrazevi zbog kojih je izmrzao krompir. Krajevi gde ima više sunca prošli su bolje, ali sve sadnice koje su na malo većoj nadmorskoj visini dosta su oštećene. Sa plastenicima je drugačije jer imaju grejanje, ali opet se dosta ulaže i u to grejanje jer noću ustajemo kako bismo zaštitili zasad, što se takođe mora uračunti u cenu. Znamo da će ove godine kasniti krastavac, paradajz, kupus i lubenica, a ostali proizvodi verovatno bar za desetak dana.

Naša sagovornica kaže da je zelena salata poslednje tri do četiri godine koštala od 25 do 30 dinara, sada od 50 do 60 dinara.

foto: T. S.

- Tokom cele godine nas očekuju visoke cene povrća, jer prvo će kasniti rod, onda ćemo videti kakav kvalitet ćemo dobiti i mislim da ćemo imati dosta manje proizvoda za izvoz - istakla je Neškovićeva.

Nebojša Jovanović, direktor zemljoradničke zadruge Čačanska jabuka, rekao je za Kurir da cena voća u ovom periodu ide ka gore, a s obzirom na vremenske neprilike koje su nas zadesile, cene će biti veće nego inače.

- Mraz je uticao na kvantitet voća, a što se kvaliteta tiče, videćemo u narednom periodu, ali sigurno ćemo imati manji izvoz ove godine, jer mraz je umanjio dobar deo roda. Plodovi voća će sigurno kasniti pet, šest dana i normalno je da očekujemo veće cene, jer su i cene osnovnih sirovina, počev od goriva, ove godine veće i računica na kraju mora da pokrije troškove.

Uljari namerno izazivaju rast cena ulja Nagli skok cena ulja u poslednjem periodu i činjenicu da ovaj proizvod ne možete pronaći ispod 160 dinara obrazložio je Vojislav Stanković, agroekonomski analitičar, za RTS. - To je tradicionalno u ovoj fazi radi stimulisanja većih setvenih površina i uljari namerno izazivaju rast cena da bi podstakli veću proizvodnju po hektaru. Setva je prekinuta jer je klimatski uslovi nisu dozvoljavali. Potrebna je minimalna temperatura u oranicama od 10 stepeni i sada će se setva nastaviti na 220.000 hektara. U narednom periodu uljari kalkulišu otkupnu cenu suncokreta na 49 dinara, što uz ostale koeficijente omogućava maloprodajnu cenu ispod 150 dinara.

(Kurir.rs/ A. Kocić)