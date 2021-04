REKETIRANJE! Pojedine turističke agencije naplaćuju do 7.000 DINARA po osobi osiguranje protiv kovida!

Građani, oprez! Pojedine turističke agencije zahtevaju od građana koji rezervišu aranžmane za Grčku da im uplate i do 7.000 dinara za troškove osiguranja ako se razbole od kovida, tvrdeći da je to obaveza i zahtev grčkih vlasti! Međutim, sagovornici Kurira objašnjavaju da je to klasična prevara! Kuriru se javio čitalac N. P., koji je za sebe i svoju baku preko jedne turističke agencije uplatio letovanje na Rodosu u junu, nakon što su Grci krajem aprila otvorili granice za srpske državljane sa potvrdom o vakcinaciji ili sa negativnim PCR ili antigenskim testom. Kada je aranžman već bio uplaćen, sačekalo ga je neprijatno iznenađenje.

Iznenađenje

- U toj agenciji su mi tvrdila da moram da im uplatim i dodatno osiguranje protiv kovida 19, da je to obavezno, pa je za mene i baku to ispalo dodanih 13.000 dinara, što je preko 100 evra! Uplatio sam im taj novac. Ljut sam jer mi nigde pre nije bilo rečeno da agencija ili sama država Grčka to postavljau kao obavezan uslov! - kazao je nam je N. P., nakon čijeg poziva smo, i sami iznenađeni tom informacijom, pozvali Aleksandra Seničića, predsednika Asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta).

On je za Kurir rekao da je u pitanju klasično reketiranje građana koji nisu dobro obavešteni, kao i da niko ne može da vas natera da uzmete putno zdravstveno osiguranje, kao ni ono koje pokriva lečenje od kovida.

- Grci jesu dali preporuku da bi naši građani trebalo da imaju osiguranje koje pokriva zarazu koronavirusom, ali to nisu postavili kao obavezan uslov. Štaviše, Grčka je donela zakon po kome svako ko se zarazi ovim virusom na njihovoj teritoriji ima pravo na besplatno lečenje ma koliko težak oblik korone dobio, a putno osiguranje vam je u tom slučaju potrebno da pokrije troškove odlaganja povratka u zemlju - kaže Seničić i dodaje da je iznos od skoro 7.000 dinara potpuno sulud:

Ne nasedajte

- Možete otići u jednu od četiri osiguravajuće kompanije koje imaju paket koji pokriva lečenje od kovida i to može maksimalno da vas izađe 2.000 dinara za 10 dana u Grčkoj. Svakako savetujem putnicima da uzimaju putno zdravstveno osiguranje, jer korona nije jedino što se može desiti. Neko može da polomi nogu ili da se drugačije povredi, i zato je potrebna zdravstvena zaštita i u drugim zemljama. To savetujem putnicima zbog njihove sigurnosti! Na kraju je slobodna volja svakog putnika da li želi da uzme putno zdravstveno osiguranje. Koliko ja znam, zasad nijedna zemlja ne zahteva obavezno osiguranje za lečenje od kovida, već je sve na nivou preporuke.

Udruženje osiguravača Uzimajte osiguranje samo kod kompanija Polisa osiguranja treba da se kupuje isključivo od osiguravajućih kompanija i mi ne znamo šta rade pojedine turističke agencije, jer to nije osiguranje naših kuća. Nekoliko kuća ima u ponudi prošireno putno zdravstveno osiguranje za kovid, uslovi se razliku od kuće do kuće, ali to može da bude maksimum 1.000 po čoveku! Svakako, i u situacijama kada nije pandemija, udruženje preporučuje da građani uzimaju putno osiguranje zbog svoje sigurnosti pre svega - objasnio je u razgovoru za Kurir Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije.



Goran Papović U pitanju klasična prevara Želim da upozorim građane da svaka stavka mora da bude uračunata u opšte uslove putovanja, a ako je nema, onda ne moraju ništa dodatno do plate. Ovakve stvari podležu krivičnim sankcijama. Agencije moraju da objasne na osnovu čega na aranžman dodaju neke doplate. U pitanju je klasična prevara - kaže Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Jelena Pronić