DOKTOR KON O BENEFITIMA ZA VAKCINISANE SA NEGATIVNIM TESTOM: Trebalo bi im omogućiti svadbe i druga slobodna okupljanja

Epidemiolog i član Kriznog štaba doktor Predrag Kon,koji je danas govorio o mogućem popuštanju epidemioloških mera, smatra da bi vakcinisani građani trebalo da imaju nekakve benefite.

- Što se tiče takve situacije, da postoji neka pozitivna diskriminacija, situacija u kojoj bi zaštićeni ljudi, bilo da imaju antitela ili su vakcinisani ili imaju negativan test mogli slobodno da se okupljaju, ta ideja odavno postoji u vezi sa event industrijom, posebno vezano za svadbe. Vi ne možete o tako nečemu da pričate ako je vakcinisanih samo 10 odsto jer je tada veoma ozbiljna diskriminacija. Vrlo je osetljiv i klizav teren - rekao je dr Kon.

On je istakao da bi ideja popuštanja mera za vakcinisane svakako bila epidemiološki prihvatljiva.

- Ja kao epidemiolog kažem da je ta ideja slobodnijeg okupljanja onih koji su zaštićeni epidemiološki je potpuno prihvatljiva, ali pitanje je koliko je društveno prihvatljiva. To ne može da bude odluka epidemiologa, već čitavog društva. To je nešto što dolazi na dnevni red i vizija je relativno bliske budućnosti. Sa jučerašnjim danom, u Beogradu imamo 42 odsto vakcinisanih, 30 odsto je onih koji su primili obe doze, što je dovoljno za okupljanje. Postavlja se pitanje ko će to sve kontrolisati i u to se mi kao medicinari ne možemo mešati, samo mogu da kažem da je to sve prihvatljivo epidemiološki - rekao je dr Kon.

Kon kaže da građani očekuju popuštanje mera.

- Od Kriznog štaba se očekuje popuštanje mera, a građani ne mogu da razumeju da u tom slučaju treba da poštuju mere i da obavezno nose maske osim kada konzumiraju hranu i piće. To je bežanje od istine. To se sad zloupotrebljava, po mom shvatanju, neki će reći da je teško kontrolisati pa da je preporučeno, a ne obavezno, ali ja vam kažem šta piše - obavezno je nošenje. Ko god sedne u kafić skine masku, nalazi se u zaštićenoj zoni i sedi tu dva-tri sata. Da li neko misli da će ljudi da se ponašaju drugačije u zatvorenom delu kafića? Ne može tako, ne mogu tako da se se odobre svadbe i veselja, da se sve to ne poštuje, da su svi vakcinisani, sve bi bilo drugačije - istakao je dr Kon.

