AKO SU VAM ŠAKE I STOPALA KAO PROMRZLI, HITNO SE JAVITE DOKTORU! Dr Danica Tiodorović otkrila do sada nepoznate simptome korone

Ako vam šake i stopala izgledaju kao da su promrzli, znajte da to može biti i korona iako nemate nijedan drugi simptom. Štaviše, otekline i crvenila na prstima nogu i ruku najčešći su kod asimptomatskih slučajeva kovida 19, a reč je zapravo o mikrotrombozi u krvnim sudovima. Na ovaj simptom kovida 19 za Kurir ukazuje prof. dr Danica Tiodorović, dermatovenerolog i pomoćnik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš.

Na koži zna da bude više pokazatelja kovida 19 no što se može pretpostaviti - od koprivnjače, izraslina nalik na boginje, pa do promena koje podsećaju na promrzline.

foto: Profimedia

- Neke od promena na koži koje ukazuju na SARS-CoV-2 infekciju mogu biti i vaskularnog porekla, kada su povezane sa mikrotrombozom u malim krvnim sudovima. One mogu podsećati na promrzline i manifestuju se u vidu otoka i crvenila na stopalima i šakama, najčešće na prstima. Za ovih godinu i više dana epidemije imali smo i takvih slučajeva, i to su češće asimptomatski pacijenti. Veoma je važno odmah uraditi antigenski, pa i PCR test ako treba, jer takvi pacijenti često lutaju, ne može se naći uzrok tim "promrzlim" prstima, a uzrok je upravo u koronavirusu. To su takozvani covid toes iliti kovid prsti, a takve promene se najčešće javljaju pri kraju infekcije ili čak kao posledica korone, pa su ti pacijenti često negativni. Zato se rade i laboratorijske i druge analize, među kojima su i faktori koagulacije, kako bi se dokazalo da je reč o SARS-CoV-2 infekciji - naglašava Danica Tiodorvić.

Ona dodaje i da iako reč tromboza može da zvuči nekome strašno, ove mikrotromboze nisu takve.

Teži slučajevi kao da imaju boginje foto: Shutterstock Ubrzo nakon zaražavanja koronavirusom moguće su i promene na koži koje podsećaju na boginje. - Osip nalik varičelama ili morbilima povezani su s umerenom do teškom kliničkom slikom kovida 19. A osim toga, mogu se javiti i crvenkasto ljubičaste promene na koži trupa i ekstremiteta - objašnjava doktorka Danica Tiodorović.

- Generalno, to nisu opasne promene, najčešće i otok i crvenilo nestanu sami od sebe. Ali svakako treba uraditi sve neophodne analize, pa i skrining koagulacije i konsultovati se s drugim specijalistima ako je potrebno - kaže profesorka Tiodorović i napominje da je vrlo važno povezivanje ovakvih manifestacija s koronom i zbog lečenja pacijenata ako je to potrebno, ali i zbog prekidanja lanca širenja virusa.

- Ti asimptomatski slučajevi po ovim naznakama na koži i ne pretpostavljaju da je korona, pa mogu zaraziti brojne ljude, umesto da se izoluju - naglašava ona i dodaje da, osim otoka, osipe nalik koprivnjači ima maltene svaki peti kovid pacijent.

- U svakodnevnom radu bilo je više pacijenta koji su se javljali zbog alergije nalik koprivnjači, a bila je povezana sa infekcijom koronavirusom. Kožne promene nalik koprivnjači mogu se naći u približno 20 odsto slučajeva, što govori o tome koliko je značajno da dermatolozi, doktori opšte prakse i drugih specijalnosti prepoznaju ove kožne manifestacije radi dijagnostikovanja infekcije kovidom 19, kao i pravilnog i pravovremenog lečenja tih pacijenata - ističe prof. Tiodorović.

(Kurir.rs/J. S. Spasić)