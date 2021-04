SUBVENCIJE DRŽAVE ZA ZELENU SRBIJU! Pomoć od čak 750 EVRA, a evo koji su uslovi i kako da se prijavite

Od kada je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, Zorana Mihajlović najavila zamenom vrata i prozora, kao i za rešavanje pitanja individualnih ložišta, vlada veliko interesovanje građana za ovu temu.

Pored zamene stolarije i individualnih ložišta, u sklopu projekta energetske sanacije objekata država će sufinansirati i energetsku sanaciju fasada.

Šta su uslovi, kome i kako se podnosi prijava, koji je maksimalan iznos koji se može dobiti? To su samo neka od pitanja na koje nam je dao odgovor Milana Macura, pomoćnik ministarke za energetsku efikasnost.

- Prošle nedelje je u Skupštini republike Srbije usvojen novi zakon o energetskoj efikasnosti. Cilj nam je zelena Srbija, to bi značilo da imamo stabilnu i kvalitetnu struju. Prvi korak za to je zamena stolarije i izolacione fasade, zamena neefikasnih uređaja za grejanje. - rekao je Milan Macura.

Kome i kako se podnosi prijava i šta ona treba da sadrži?

- Trenutno je raspisan javni konkurs za jedinice lokalne samouprave za učešće u samom programu koji je otvoren do 21. maja. Ovim putem želim da pozovem sve jedinice lokalnih samouprava da zajedno sa ministarstvom uspemo u ovome. Najbitnije je da nam bude što kraći rok za prijavu građana, da ne gube vreme za popunu papira na šalterima, zbog toga ove godine razvijamo plot pilot projekat

Na koji način i ko vrši procenu, da li se procena plaća i ko je plaća?

- Procenu vrši komisija i to će za sve građane vršiti besplatno. Svako domaćinstvo će po kvadraturi dobiti određenu sumu. Za kvadraturu od 60,70 kvadrata je procenjeno da će dobiti 750 evra. Maksimalan iznos nije definisan, sve to zavisi od kvadrature. Građani će moći da biraju meru, da li će to biti zamena stolarije ili izolacije

Da li se uzimaju u obzir i kuće ili samo stambeni objekti?

- Ovaj model je planiran i za privatne kuće. Razlika je što će stambene zajednice potpisivati ugovor kao pravno lice stambene zajednice. Moraće da pribave odluku da svi stanari žele da zamene stolariju i zamene izolaciju. Za socijalno ugrožene stanovnike, oni će moći da se opredele na koji način žele da se greju i računi će im biti umanjeni. Veliko interesovanje građana vlada, i jako smo srećni zbog toga

