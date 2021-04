PIJEM D VITAMIN 13 MESECI, DA LI NEGDE GREŠIM? Nutricionista o tome kako kombinovati određene SUPLEMENTE

Od početka epidemije stručnjaci ukazuju na važnost jačanja imuniteta protiv koronavirusa i preporučuju zdravu ishranu, ali i pojačan unos određenih vitamina i minerala.

Nutricionista dijetetičar Ana Todorović u Pulsu Srbije izjavila je da je priča o uzimanju suplemenata, naročito D vitamina, intenzivirana od početka pandemije i da je opravdana ako polazi od preporuke lekara.

"Ponekada ljudi koristeći sve te dodake ishrani preteruju ili nekritički uzimaju. Ukoliko se D vitamin koristi u dugom vremenskom periodu, preporučljivo je da se proveri serumska koncentracija vitamina, da se vidi na kom je nivou, posle čega treba smanjiti dozu ili napraviti pauzu", navela je Todorovićeva.

Kaže da nije dobro uzimati vitamin u bilo koje doba dana ili ga kombinovati bez znanja o tome sa kojom hranom se to čini.

"Magnezijum je pdoesno uzimati u večernjim časovima, pred spavanje, D vitamin uz obrok koji ima neku masniju komponentu u sebi kako bi organizam to resorbovao i kako bi na pravi način on bio iskorišćen. Cink takođe ide uz hranu, vitamin C je najbolje uzimati u jutarnjim časovima...", preporučila je ona.

(Kurir.rs)