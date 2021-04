DR TIODOROVIĆ O POVLASTICAMA ZA VAKCINISANE: Mi smo otvorena zemlja i to prema svim svojim susedima

Na današnjoj sednici Kriznog štaba razmatrana je trenutka epidemiološka situacija u našoj zemlji, a donesene su i nove mere ukoliko ne dođe do pogoršanja trenutne situacije.

Kako smo pisali, najavljeno je otvaranje restorana od 8. maja, ali pod uslovom da epidemiološka situacija ne bude pogoršana.

Član Kriznog štaba Branislav Tiodorović je nakon sednice rekao da je vakcinacija neophodna za popuštanje mera.

On je govorio i o najavljenim povlasticama za vakcinisane.

- Pitanje povlastica je i pravno i etičko. Najbolje je da to rešavamo sa Evropom i svetom. Moramo imati nešto što će predstavljati obrazac. Mi smo otvorena zemlja i to prema svim svojim susedima. Ima onih koji predlažu da vakcinisani budu povlašćeni, ali ipak to nećemo moći da primenimo u svakoj situaciji. Ako neko ne može da primi vakcinu moraće i on da ima neke benefite. To je ogroman set pitanja - rekao je Tiodorović.

