RADNO VREME ZA PRAZNIKE: Informišite se do detalja šta i kad radi za 1. maj i Vaskrs

Na Veliki petak, u subotu i ponedeljak, prodavnice, supermarketi i pijace radiće uglavnom po uobičajenom radnom vremenu, dok je nedelja, kada se obeležava Vaskrs, neradan za sve objekte.

Tokom praznika neprekidno će raditi samo dežurne apoteke, pošte i benzinske pumpe na glavnim putevima. Parkiranje u prestonici počev od petka, pa zaključno sa utorkom je besplatno. Duže će se čekati samo na javni gradski prevoz, koji će tri dana saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

foto: Tamara Trajković

PRODAVNICE I TRŽNI CENTRI

Kupovina namirnica u maloprodajnim objektima i trgovniskim lancima u petak će biti moguća samo do 18 časova, dok će neradan dan biti samo u nedelju. Za 1. maj kao i u ponedeljak i utorak kupovina će biti moguća kao i svakog dana do 22 časova. Ukoliko neko planira da u petak poseti neki od tržnih centara, to će moći da uradi do 18 časova. U subotu će raditi prestoničkih tržnih centara biti do 22 sata, dok će u nedelju biti zatvoreni za sve posetioce.

GRADSKE PIJACE

Zeleniš na tezgama Beograđanima će u petak, subotu, ponedeljak i utorak biti na raspolaganju od 6 do 19 časova. Pijace "Banovo brdo", "Zemun", "Bele vode" i "Dušanovac" radiće i u nedelju na Uskrs skraćeno od 6 do 13 časova. Popularni Buvljak biće zatvoren samo u nedelju i ponedeljak, dok će parking na pijaci "Zemun", na Uskrs raditi od 00 do 24 časa, dok će parking na pijaci "Dušanovac", raditi od 07 do 19 časova.

foto: Shutterstock

DEŽURNE APOTEKE

Ukupno pet apoteka "Beograd" će, od petka do utorka, primati kupce 24 sata. One u centru prestonice, u Nemanjinoj 2 i Kralja Milana 9, u Zemunu u Glavnoj ulici 34, u Bulevaru Maršala Tolbuhina broj 30 u Novom Beogradu i Lazarevačka u Dr Đorđa Kovačevića 27. Skraćeno radno vreme od 8 do 18 časova imaće apoteke "Palilula" u Knez Danilovoj, "Braće Kovač" u Krivolačkoj, "Miroslava Trajkovića" u Požeškoj i "Đuro Đaković" u Majke Kujundžića na Zvezdari.

foto: Zorana Jevtić, Ilustracija

PREVOZ I PARKING

Gradski i međugradski prevoz će od petka do utorka saobraćati po izmenjenom redu vožnje. Nedeljni raspored po kojem saobraćaju autobusi biće na snazi u petak, subotu i nedelju, dok će subotnji red vožnje će važiti za ponedeljak i utorak. Na minibus ekspres linijama u petak i u utorak biće primenjeni redovi vožnje za radni dan, a od 1. do 3. maja prevoz na minibus ekspres linijama se neće saobraćati. Radnici "Parking servis" neće naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima prestonice od petka do utorka. Javne garaže funkcionisaće uobičajeno, kao i Služba za prenos vozila. Taksisti će u pomenutom vremenskom periodu putnike prevoziti po višoj tarifi.

foto: Profimedia

POŠTE, BANKE I BENZINSKE STANICE

Pošta u Takovskoj radiće tokom predstojećih praznika svakog dana od 7 do 19 časova. Skraćeno radno vreme do 15 časova imaće ekspozitura u Savskoj 2. U petak i subotu do 19 časova biće dežurne pošte u TC "Stadion", "Big fešn", "Imo autletu" i "Novom Merkatoru". Sve poslovnice koje rade u okviru tržnih centara biće zatvorene u nedelju, dok će 1. i 2. maja raditi do 19 časova. Najviše će tokom praznika pauzirati radnici banaka, pa će sve ekspoziture biti zatvorene od 30. aprila do 5. maja. Benzinske pumpe na opštinskim i državnim putevima prvog i drugog reda radiće bez prekida.

(Kurir.rs/Novosti)