PATRIJARH PORFIRIJE O KOSOVU I CRNOJ GORI: Ne moramo da budemo kao rođena braća, ali moramo da budemo dobre komšije

Partrijarh srpski Porfirije skrenuo je pažnju da se oko Kosova u ovom trenutku prepliću razni interesi koji, kako je rekao, gledaju na ljude kao na predmete, a na samo Kosovo kao na jednu bezdušnu teritoriju i naglasio da je važno da se razgovara da su Srbi i Albanci vekovima živeli jedni pored drugih, da pokušavamo još više jedni druge da razumemo - i mi njihove argumente i oni naše.

- Ne moramo da budemo kao rođena braća, ali moramo da budemo dobre komšije - rekao je Patrijar u opširnom intervjuu u kojem je govorio o najvećem hrišćanskom prazniku, o mestu crkve u savremenom dobu, važnosti zajednice u vreme individualizma, kulturi, umetnosti, dijalogu, kulturnom nasleđu na KiM, odnosu države i crkve u Crnoj Gori....

Na pitanje kako komentariše to što usvajanje Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori nije stavilo tačku na rasprave o odnosu SPC i države, već se postavlja pitanje sadržaja Temeljnog ugovora koji uskoro treba da bude potpisan, Patrijarh je rekao da je još odavno tema temeljnog ugovora postala političko pitanje".

foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

- I nažalost, iako smo postigli konsenzus i dogovorili se oko toga kako bi taj ugovor trebalo da izgleda, on i dalje ostaje povod za političke i politikantske spekulacije. Nisam pratio mnogo šta se dešava, ali vidim da ta tema jeste aktuelna i da poneki od političara iznose svoje stavove. Nekako imam sigurnost, i ne samo nadu, nego prosto čvrsto uverenje da tu zapravo u praksi neće biti nekih novih problema, jer mi, što se tiče samog ugovora, više nemamo šta da kažemo i mi smo potpuno spremni da taj ugovor, onako kako Sinod oceni i proceni i odluči, bude potpisan - rekao je patrijarh.

Sa Vladom Crne Gore, imali smo neke kontakte i imamo takođe uveravanje da tu ne postoje problemi, rekao je patrijarh i dodao da on ne zna kakve su bile procedure kada su u pitanju drugi ugovori, ali koliko je upoznat, da nikada nijedan ugovor nije išao na skupštinsku raspravu, niti je zapravo bio tema javnih rasprava.

- Ja lično nemam nikakav problem, ako je to princip i ako tako treba da bude - neka bude, ali ako nije princip i ako nije pravilo, ne vidim zašto bismo onda samo Ugovor između Srpske pravoslavne crkve i bilo koje države problematizovali do mere da on treba da bude tema posebnih rasprava, jer su to stvari jednostavne - ugovor reguliše, dakle, odnos države i crkve i crkve i države, stavlja se samo jedan zakonski okvir - rekao je Porfirije.

Na pitanje ko će potpisati Temeljni ugovor u ime Crkve, jer se i to pitanje postavljalo poslednjih dana, patrijarh Porfirije je rekao da misli da nema ništa normalnije nego da Crkva odluči ko će to uraditi u njeno ime, a da će država odrediti ko će nju da zastupa.

Crkva će odrediti onoga ko će nju zastupati, može da odredi bilo koga, ako smatra da je to što je odlučila najbolje u datom trenutku. Prema tome, to je apsolutno, kako kažu, diskreciono pravo Crkve da o tome odluči i dodaje da je u principu pravilo da ugovor potpisuje poglavar, a ako ne postoje za to tehničke mogućnosti, onda Sinod ovlašćuje nekog drugog.

foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

- Imamo i jedan i drugi primer u našoj ne tako dalekoj istoriji - rekao je on.

Komentarišući povećano prisustvo ekoloških tema i problema u našoj javnosti, odgovarajući na pitanje da li su ekološki problemi više posledica stanja u kome se nalazi planeta ili naše sopstvene nebrige Patrijarh je rekao da smo svi odgovorni za sve, a naročito za planetu".

Kako je rekao, čovekov atak na prirodu kao rezultat ima bumerang od same prirode koja mu se sada sveti i kaže da ćemo se ako počnemo na taj način da intervenišemo na čovekovu prirodu suočiti sa užasima.

- Na kraju krajeva suočeni smo u ovom trenutku sa epidemijom koja nosi živote i kosi sve oko sebe. Paralelno s tim ostaju duboki krateri psiholoških poremećaja. Vi sada kad se sretnete s čovekom ne znate da li ćete da se rukujete, smejete, ne smejete, a kamoli da se zagrlite. Ne znate koliko da budete udaljeni od njega, ako vam se on slučajno u svom nemaru malo približi, nadnese, u vama se već budi strah, ne znate da li biste ga odgurnuli, zamolili da se udalji... Čovek je čoveku bukvalno vuk, čovek je čoveku postao neprijatelj, a ne brat. A mi smo braća. Mi smo kao ljudi različiti u milion stvari, ali je među nama mnogo više identičnog. Svi smo ljudi, svi smo ikone božije - rekao je Porfirije.

On je skrenuo pažnju da je ova epidemija najbolji pokazatelj koliko smo zapravo ugrozili normalne procese i zakone prirode i da je normalno da žanjemo ono što smo posejali.

- Ja bih rekao da je jedini virus u tvorevini čovek. Sve stihije koje nam postaju neprijatelji danas su produkt aktivnosti i intervencije ljudske na prirodu. Od najelementarnijeg ambijenta u kojem živimo do ovih globalnih procesa. Kad mi dođe u Davosu tamo neki i on samo zato što je moćan daje recepte po kojem treba svi da živimo svakom čoveku koji ima iole pameti će biti jasno da tu nešto nije u redu - poručio je patrijarh.

On je u intervjuu koji će Radio Beograd 2 emitovati u celini u subotu u 10 časova, uoči Vasksa, poručio da čovek ima potrebu za večnim postojanjem, zato što ima potrebu da večno postoji onaj koga svako voli i da ljubav prema onome koga volimo osmišljava naš život, i da crpimo smisao svog postojanja iz zajednice ljubavi.

Srpska pravoslavna crkva se zalaže i angažuje na uspostavljanju punog uzajamnog poverenja, kao i ravnopravan položaj i saradnju svih naroda u regionu i, u tom cilju, očekuje podršku svih regionalnih državnih institucija, izjavio je patrijarh Porfirije. Patrijarh je to rekao u razgovoru sa ambasadorom Srbije u Crnoj Gori Vladimirom Božovićem sa kojim je, između ostalog, razgovarao o iznalaženju što boljih mogućnosti za unapređenje odnosa i saradnje dve bratske države na korist svih naroda, crkava i verskih zajednica. Porfirije je, kako je saopšteno na sajtu SPC, ambasadora Božovića primio juče u Beogradskoj patrijaršiji. Ambasador Božović je čestitao patrijarhu Porfiriju ustoličenje u tron Svetog Save i tom prilikom mu uručio panagiju koju je srpskom prvojerarhu poklonio patrijarh carigradski Vartolomej. Ambasador je, navodi se, zahvalio Patrijarhu na očinskim savetima kojima je posvedočio veliku ljubav kako prema svom narodu, tako i prema drugim narodima, rukovodeći se biblijskim načelom da smo svi zajedno deca Božja. Patrijarh je, dodaje se, Božoviću i njegovoj porodici poželeo da predstojeći veliki praznik Vaskrsenja proslave u zdravlju i svakom dobru.

(Kurir.rs/Tanjug)