DRAGAN IZ ARANĐELOVCA NIJE VEROVAO U KORONU PA SE UVERIO NA TEŽI NAČIN: Sa 120 kilograma spao na 70! Mišići mu potpuno atrofirali

Vozač kamiona Dragan Đurović iz Aranđelovca (40) pravi je medicinski fenomen jer je zbog komplikacija izazvanih korona virusom na respiratoru u komi proveo čak 75 dana, a sada je na najboljem putu da se potpuno oporavi.

Tokom lečenja otkazivali su mu bubrezi, pa je 20 sati provodio na dijalizi, a danas mora da uči da hoda, zato što su mu zbog dugog lečenja atrofirali mišići.

Dok je bio na "veštačkim plućima" ovaj nekadašnji gorostas od 120 kilograma spao je na svega 70. Mišići ruku i nogu su mu skoro potpuno atrofirali. Izlečenje Dragana posle dva i po meseca provedenih u komi samo je potvrda da se naši zdravstveni radnici nadljuskim snagama do poslednjeg dana bore za svakog pacijenta.

Dragan je i dalje u bolnici. Sada mu predstoji dug period rehabilitacije. Nakon agonije koju je prošao i duge borbe za život, iz crvene zone je poručio:

- Iskreno, nisam verovao da virus postoji, mislio sam da je sve to izmišljotina, da sve lažu... Ne znam šta da kažem, samo mogu da se zahvalim osoblju bolnice što ima razumevanja za svakoga, pa i za mene. Svima preporučujem da se vakcinišu i dobro čuvaju - poručio je on.

foto: Ana Paunković

Da je Draganov život visio o koncu i da su ovakvi srećni ishodi u epidemiji veoma retki, za Informer je rekao dr Vladimir Vukićević, načelnik intezivne nege za kovid pacijente Kliničkog centra Kragujevac.

- Na samom početku znali smo da nećemo tako lako pobediti koronu kod ovog pacijenta. Njegovo zdravstveno stanje pokazivalo je da će ovo biti teška borba. Dragan je u naš klinički centar primljen 2. februara. Već prvih dana bolesti bila mu je potrebna kiseonička potpora. to je bio jasan pokazatelj koliko j virus snažno napao organizam. Nažalost, već posle tri dana, 5. februara, došlo je do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja i pada nivoa kiseonika u krvi. Morao je da se intubira i stavi na respirator - priseća se teške borbe za Draganovo zdravlje dr Vukićević.

Kako kaže, Dragan je u bolnicu došao kao krupan čovek od 120 kilograma.

- Nije bio gojazan. on je izrazito visok, sa 120 kilograma. Povremeno je uzimao samo lekove protiv visokog pritiska. Bio je snažan i zdrav čovek pre zaraze i imao je neočekivano tešku kritičnu sliku. pored opasnog zapaljenja pluća, došlo je i do komlikacija sa bubrezima. Bilo je dana kada je morao da bude na dijalizi i do 20 sati. Ali na njegovom primeru naučili smo da je korona totalno nepredvidiva bolest - ispričao je doktor.

On je još naveo da je ovo bila timska borba i da se nada nije gubila nijednog trenutka.

foto: Youtube Printscreen

- Svaki mali boljitak nam je bio motiv. Bilo je i uspuna i padova. zaista smo činili sve što smo mogli. I uspeli smo - saopštio je dr Vukićević.

Uskoro ide kuće

Posle 75 , Dragan je konačno prodisao svojim plućima i skinut je sa respiratora.

- U početku je bio konfuzan, nesvestan gde se nalazi, bio je preplašen. Ali i to smo rešili uz stručnu pomoć. Dragan danas diše samostalno, dobro jede i motivisan je da se što pre oporavi. Sada na red dolazi rehabilitacija. Zajedničkim snagama vežbamo da ponovo koristi ruke i noge. A onda i da konačno ode svojoj kući - kaže dr Vukićević i apeluje na sve građane da se vakcinišu kako bi izbegli ovako teške kliničke slike i sprečili fatalne posledice.

(Kurir.rs/Informer)