NOVI PRAVILNIK ZA EKSKURZIJE: Đaci ubuduće mogu da posete neku od 8 oblasti u Srbiji, a jedino maturanti mogu u inostranstvo

Đačke ekskurzije biće organizovane isključivo u Srbiji u osam regiona i to za sve učenike osnovnih i srednjih škola, izuzev maturanata, koji će i dalje moći da putuju u inostranstvo, kaže Olivera Korošec, predsednica aktiva direktora škola opštine Palilula.

Korošec je rekla da su to novine pravilnika o ekskurzijama koji će tek početi da se primenjuje. Prema njenim rečima, što se tiče ekskurzija tokom aktuelne školske godine, sprovedene su sve procedure da deca idu na ekskurzije.

- To znači da smo u septembru mesecu, kroz godišnji plan rada škola predvideli đačke ekskurzije i školu u prirodi, sproveli javne nabavke, odabrali agencije koje će sprovoditi, potpisali okvirne sporazume na osnovu interesovanja roditelja i učenika i dalje čekamo zeleno svetlo - ističe Olivera Korošec.

Gde će đaci putovati po Srbiji

Novim pravilnikom označeno je osam regiona gde će učenici putovati. Ti regioni su: Vojvodina, zapadna Srbija sa Tarom, jugozapadna Srbija, Zlatibor, Uvac, Zlatar, južna Srbija Niš i Vranje, Valjevo, istočna Srbija, Beograd sa okolinom i ibarsko-kopaonički kraj.

- To su oblasti predviđene pravilnikom. Ako pogledamo geografsku kartu vidimo da ti regioni pokrivaju većinu Srbije, tako da ako učenici idu redovno na ekskurzije od prvog do osmog razreda, za očekivati je da su po završetku osnovne škole obišli celu Srbiju, a to je i cilj jednog ovakvog organizovanja i podele na regione - naglašava Korošec.

Ističe da regioni nisu izabrani slučajno. Biran je region gde može da se uveže više stvari koje učenici mogu da vide iz različitih predmeta.

- Ako uzmemo na primer region zapadne Srbije, Zlatibor, Zlatar, Uvac, imamo hidroelektrane. U pripremi za izvođenje ekskurzija nastavnici će pre odlaska na ekskurziju deci ispričati čemu služe. Imamo biljni i životinjski svet, beloglavog supa. Istorija tog kraja je jako značajna, geografija, klima - poručuje predsednica aktiva direktora škola opštine Palilula.

Dodaje da novi pravilnik razrađuje pre svega plan putovanja jer se radi sa učenicima, roditeljima i zaposlenim odnosno onima koji će izvoditi ekskurzije.

- Kad se radi sa učenicima, ne radi samo razredni starešina, već nastavnici iz svih predmeta pa je predviđena tematska nedelja za obradu tema vezanih za datu oblast - kaže Korošec.

Na izbor ekskurzije utiče uzrast dece

Predsednica aktiva direktora škola opštine Palilula ističe da se ne može ista ekskurzija izvoditi sa učenicima nižih razreda kao sa decom starijeg uzrasta.

- Učenicima od prvog do četvrtog razreda sama destinacija mora da bude bliža mestu boravka jer ne mogu da izdrže duga putovanja. Najbolje je ostaviti onako kako piše i u zakonu da plan i program ekskurzija i škole u prirodi donose stručna veća. Ta veća čine učitelji tako da sam sigurna da niko neće izabrati bolju destinaciju od učitelja, naravno koristeći ove regione koje su preporučeni za obilazak - objašnjava Korošec.

Na pitanje da li će objekti u kojima će deca boraviti biti standardizovani, da se izbegnu skupi hoteli ili neki ruinirani objekti, Korošec kaže da se tu mora voditi računa o Zakonu o javnim nabavkama.

- Mi možemo u konkursnoj dokumentaciji navesti ono što želimo, da objekat bude sa trokrevetnim ili četvorokrevetnim sobama, da bude udaljen od neke bitne saobraćajnice, da ima restoran, igralište, a onda da uradimo javnu nabavku da onda stvarno ti koji nude te uslove za decu i dobiju na nabavci - objašnjava Korošec.

Dodaje da će se sada stvari promeniti tako što se mora uraditi dobra konkursna dokumentacija i da sve što ne odgovara da se izuzme konkursnom dokumentacijom.

Srednjoškolci će nastaviti da obilaze zemlje koje su obilazili i ranije - Francusku, Španiju, Italiju i Austriju.

Nekih posebnih uslovi, sem onog što nalažu đačka putovanja, neće biti osim onoga što važi za sve građane koji putuju u datom trenutku, poručuje Korošec.

