ČETVRTA PORODILJA U SRBIJI PREMINULA OD KORONE: Beba Milica nikad neće upoznati mamu, očajni suprug ne zna kako da kaže sinu (3)

Mlada frizerka (27) iz Zaječara, koja je u ponedeljak u niškom Kliničkom centru na svet donela malu Milicu, videla je nakratko svoju zdravu bebu, a nakon toga joj se stanje pogoršalo i juče ujutru podlegla je oboljenjima organa, koje je koronavirus razorio.

Iza sebe je pored novorođenčeta ostavila trogodišnjeg sina i supruga. Ona je ujedno četvrta porodilja koja je u Srbiji umrla od posledica kovida 19 od izbijanja epidemije.

Direktor UKC Niš prof. dr Zoran Perišić je na konferenciji za novinare rekao da je porodilja zbog pogoršanja stanja u ponedeljak prebačena iz Zaječara u Niš, gde je prirodnim putem donela dete na svet 26. aprila, a da joj se stanje pogoršalo sutradan.

- Dan posle porođaja došlo je do pogoršanja vitalnih funkcija i teškog poremećaja koagularnog statusa. Naglo je došlo i do prestanka funkcionisanja jetre. Rođenje male Milice bio je za sve nas jedan vrlo emotivni trenutak. Kada je videla bebu, porodilja je bila srećna. Videla je da je porodila zdravu bebu. Plućna funkcija joj je sada u redu, rođena je u 35. nedelji trudnoće. Strašno nam je žao što na kraju organizam porodilje nije izdržao udar korone - rekao je dr Perišić.

Njegov zamenik dr Radmilo Janković kaže da je teško svima koji su bili uključeni u borbu za njeno ozdravljenje, a da je najteže suprugu i porodici.

- Ona se hrabro borila sa celokupnom situacijom. Otkazivanje bubrega se ubrzalo, pa smo pribegli dijaliziranju, ali to nije pomoglo. Došlo je do tog HELLP sindroma. Svima nam je izuzetno teško - rekao je Janković i dodao da je na intenzivnoj nezi do sada bilo osam trudnica.

Prof. dr Jelena Vojinović, pedijatar i imunolog KC Niš, potvrdila je za Kurir da je beba u stabilnom stanju:

- Beba je primarno testirana i pokazano je da je negativna. Sada se nalazi u inkubatoru, u našoj klinici za neonatologiju, i pod stalnim je nadzorom lekara - rekla je Vojinovićeva za Kurir. Inače, beba Milica rođena je dugačka 42 centimetara i teška 2.110 grama.

Meštani Zaječara su juče bili u neverici zbog preminule sugrađanke, koju su u gradu svi znali kao izuzetnog frizera.

- Kao koleginica samo reči pohvale imam za nju. Znala je svoj posao, bila je omiljena kod mušterija, uvek vesela, nasmejana... Svoj salon je u naselju Kotlujevac u Zaječaru otvorila pre dve-tri godine i odlično je radila. Tuga, strašno. Ostavila je za sobom sinčića od oko tri godine, ovo joj je drugo dete - rekla je za Kurir koleginica preminule. Kako saznajemo, mlada žena je drugu trudnoću dobro podnosila i vodila ju je kod privatnog ginekologa, a pre desetak dana došla je u zaječarski zdravstveni centar sa upalom pluća.

- Pacijentkinji je odmah pregledom ustanovljeno da ima upalu pluća, ali nije uređen rendgen jer je bila u poodmakloj trudnoći. Istog momenta je transportovana za Niš na dalje lečenje - poručili su iz ZC Zaječar.

SUPRUG OČAJAN Zašto mi je, bože, uze foto: sceenshot Supruga preminule porodilje juče se od nje na društvenim mrežama oprostio potresnom porukom. - Zašto mi je, bože, uze? Ostavila si me bez poslednjeg pozdrava, srce moje, anđele moj! Ostavila si me da lutam po svetu sa dva anđela. Bože, zašto deca da nemaju majku? Pile moje, šta da kažem Luki? - naveo je na Fejsbuku.

OD KOVIDA UMRLE ČETIRI PORODILJE 21. jula 2020. umrla je porodilja iz Doljevca (27) u KC Niš, a njena beba preminula je dan posle porođaja 27. jula 2020. preminula trudnica iz Vranja, takođe u KC Niš, koja je prethodno rodila dečaka od 900 grama i koji je dobro 4. aprila 2021. porodilja D. T. (29) umrla je pet dana posle porođaja u KBC „Dragiša Mišović“ carskim rezom dok je bila na respiratoru 29. aprila 2021. preminula je porodilja iz Zaječara, tri dana posle porođaja u KC Niš

Kurir.rs/ S. Trajković - S. Božinović - M. Smiljković Foto: privatna arhiva