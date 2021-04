PLJUŠTAĆE KAZNE ZA PRAZNIKE! Ovo su pravila kojih se morate pridržavati na uranku

U susret predstojećim praznicima - Velikom petku, Prvom maju i Vaskrsu - na Adi Ciganliji u Beogradu očekuje se veliki broj posetilaca na otvorenom.

Iz Uprave JP "Ade Ciganlije" rekli su da prve posetioce očekuju već u noći petak na subotu. Jedino mesto na kome je moguće paliti vatru i praviti roštilj jeste piknik prostor, što će kontrolisati radnici obezbeđenja.

A u vezi sa propisanim epidemiološkim merama, iz tog javnog preduzeća poručuju da nemaju nadležnost da nadziru njihovu primenu.

"Građani su dužni da se pridržavaju epidemioloških mera. Na otvorenom je zabranjeno više od pet osoba u grupi, što znači da moraju tako da se grupišu. Prema merama, trebalo bi da pet ljudi bude na klupi", rekla je PR JP "Ada Ciganlija" Maja Pavlović navodeći da nije ceo piknik prostor pokriven klupama.

foto: Ana Paunković

O ulozi obezbeđenja kaže da su tu da obezbede red i mir.

"Da li će se sugrađani pridržavati mera ili ne, to više nije do nas. Obezbeđenje tu da vodi računa o redu i miru, da uoče ako neko pretera sa alkoholom. Nemaju ingerencije da sankcioniše zbog nepoštovanja mera, ali, mogu da opomenu. Znači, oni prođu, uoče veliku gužvu i kažu da je njihovo da upozore na postojeće epidemiološke mere. To je ono što smo mi u moći da uradimo", navela je dalje dodajući da nemaju procenu o tome koliko će posetilaca na otvorenom biti na Adi za vikend.

Reagovala je i na medijske navode o tome da je prostor sa kompletnom infrastrukturom na raspolaganju za 2.000 ljudi, te da se očekuje da će broj posetilaca biti i veći uz reči da je nemoguće izvršiti procenu.

"Ono što je sigurno jeste da će ljudi masovno otići iz grada. Ono što je takođe sigurno jeste da je Ada jedino mesto u gradu koje ima ovoliku širinu i ovoliko mesta na otvorenom da može da primi veći broj ljudi. Do juče je prognoza govorila da će biti kiše. Mnogo faktora utiče na to da li će doći", kazala je.

foto: Kurir TV

U vezi sa načinom na koji će komunalna milicija kontrolisati sprovođenje mera tokom predstojećih praznika na otvorenom, oglasio se i načelnik Komunalne milicije Grada Beograda Ivan Divac.

"Prvo i osnovno jeste da Krizni štab nije promenio svoju odluku. Znači, zabranjeno je okupljanje više od pet osoba na otvorenom prostoru. To je suština. Apel ljudima jeste da se ne okupljaju", kazao je on.

Naveo je i da će komunalna milicija biti na terenu, te da će, ako budu morali, i kažnjavati.

"Komunalna milicija će biti na terenu, kontrolisati, upozoravati i ako bude moralo, kažnjavati. Obilaziće grad, ugostiteljske objekte, parkove i postupati po prijavama građana i u svakoj konkretnoj situaciji, zavisno od onoga što zateknemo. Da li će to biti upozorenje, naređenje ili kažnjavanje, zavisi od toga šta ćemo zateći", kazao je navodeći da je u redovnom planu obilazak celog grada tokom predstojećih prazničnih dana.

Dalje je naveo i da očekuje da će biti kršenja mera, kao što toga biva svakog Prvog maja. Svakako upozorava da je paljenje vatre i pravljenje roštilja na nepropisanom mestu kažnjivo.

(Kurir.rs/Telegraf)