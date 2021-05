KURIR JE LETEO HELIKOPTEROM ERBAS H-145M: Ovo je opasna zverka! Najbolje što svet ima leti iznad Srbije

Na stajanci 119. mešovito-helikopterske eskadrile 98. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije u Nišu ne izgleda kao neko ko se posebno izdvaja od drugih. Posebno spram starijih i mnogo većih "kolega". Ali on je opasna zverka! Za tili čas se transformiše iz spasioca u napadača, iz tragača u teretnjaka, iz vojnika u medicinara... Vidi i što se ne da videti u mraku, pogađa i s pet kilometara, nalazi ljude i u ambisima, diže ih i u nebesa. Svet boljeg u njegovoj klasi nema, a malo ko ga na svetu ima. "Erbasov" helikopter H-145M ponos je Vojske Srbije, u šta smo se i sami uverili.

foto: Ana Paunković

Dan je oblačan, al' miran i topao. Iz novog hangara tehničari guraju na "kolicima" helikopter koji ima skije, a ne točkove. Što je i normalno, jer je to laki višenamenski helikopter, koji sa teretom ne sme da teži više od 3.700 kg, pa mu točkovi i nisu potrebni. A i kao laki i višenamenski je, narodski rečeno, multipraktik - služi za borbe, traganje, spasavanje, prevoz najtežih pacijenata, tereta... a sve "na dugme". Devet ih je Srbija kupila 2019. za vojsku i policiju. Unutra je još sve novo. Major Aleksandar Živković, zamenik komandanta eskadrile, i kapetan Miloš Milutinović već su na mestu za pilote. Vezujemo se, stavljamo slušalice, proveravamo vezu s pilotima. Sve je po PS. S nama leti i kapetan Nevena Maričić. Poslednja kontrola na zemlji, upisivanje u knjižicu. Milion lampica se pali... Kolega na zemlji kažiprstom pokazuje da mogu da zavrte elise. Zatalasa se trava kraj poligona.

foto: Ana Paunković

- Desno čisto. Levo čisto - konstatovaše piloti. - Flajt - začu se.

Polećemo. Zaokret. Penje se... Ispod nas je "Konstantin Veliki" sa svojim pistama, prelazimo zgrade, njive, idemo uz Suvu planinu, do raštrkanih naselja vode uski putevi, dalekovodi se probijaju kroz šume. Nadlećemo Trem, najviši vrh Suve planine, još prošaran snegom, ali divlji konji su izmileli po padinama. Velelepan je, vrletan, a opet nekako i zaravnjen. I divlja ždrebad trčkara i "ore" padine. Puca pogled na ceo kraj. A ti kao da miliš.

foto: Ana Paunković

ZA ŠTA SE SVE KORISTI H-145M - borbena dejstva - traganje i spasavanje - hitan medicinski prevoz - transport

- Letimo li uopšte - smejem se pilotima. - Da, da... Idemo 200 km na sat, al' pošto je mnogo visoko, na oko 2.000 metara smo, imate osećaj kao da lebdite - objašnjava mi major Živković. Kreće poniranj", pritisak u ušima raste...

- Začepite nos, zatvorite usta i onda jako dunite - opet će major.

foto: Ana Paunković

I zaista - probi nešto u ušima i sve je u redu. Uživanje je opet bez smetnji. Idemo na drugi kraj - prolaze njive, plastenici, kuće... Stižemo do Krajkovačkog jezera. Izduženo, prelepo, zeleno, useca padine Malog Jastrepca. Spuštamo se na ozelenelu branu, talasa se trava, leti lišće. Centriranje je savršeno, pipamo tlo i penjemo se... Idemo nazad, usput se spuštamo malo niže, pa malo više, "majstori" veslaju, zaokreću levo, desno.... Milina... Slećemo. Brzo prođe. H-145 M je ispunio naša očekivanja.

- H-145M je najsavremeniji i najbolji helikopter u svojoj kategoriji u svetu i mali je broj država koje ga imaju u floti. Ono što ga izdvaja je velika pouzdanost, jer je do sada bio veoma mali broj kvarova i nijedan otkaz motora, a napravili su ih oko dva miliona - ističe major Živković.

foto: Ana Paunković

Helikopter, nastavlja major Živković, poseduje elektronske uređaje i opremu za traganje i spasavanje.

- Možemo unesrećene da tražimo čak i noću, na nepristupačnom terenu, imamo termovizijsku kameru. Može da se koristi i za medicinsko prevoženje, poseduje opremu za prevoz teških pacijenata. A u borbenim dejstvima je vazduhoplovna vatrena podrška - može da služi za navođenje raketnih zrna kalibra 80 mm, maksimalan domet je 5.000 metara, što je velika razdaljina, a može da nosi i mitraljez kalibra 12,7 mm - objašnjava major Živković.

Da je H-145 M sasvim druga priča, ističe i kapetan Milutinović.

KARAKTERISTIKE - 260 km/h maksimalna brzina - 3.700 kg maksimalna težina s teretom - tri sata može da leti maksimalno - 20.000 fita/6.096 m maksimalna visina - 10 ljudi najviše može da bude u njemu

foto: Ana Paunković

- Ovo je veliki iskorak za nas, kompleksna letelica sa savremenim elektronskim sistemima koji olakšavaju upravljanje. Ovaj helikopter umnogome olakšava posao pilotu, kao i svaka savremena letelica. Plus, za 20 minuta može iz jedne konfiguracije u drugu, recimo iz medicinske u spasilačku. Zaista ima širok spektar operacija, a može da leti i u složenim meteorološkim uslovima, zapravo svim osim zaleđivanja. Možemo da letimo i bez spoljne vidljivosti, to su tzv. instrumetalna pravila letenja - ističe kapetan Milutinović i podseća da održavanje zahteva visokotehnološko znanje, ali da su naši stručnjaci i za to obučeni.

(Kurir.ra/Jelena S. Spasić)