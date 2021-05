DR RADMILO PETROVIĆ ZA KURIR: Preterano smo se opustili! Možemo da očekujemo blagi porast zaraženih nakon praznika

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže za Kurir da se veliki broj građana tokom uskršnjih i prvomajskih praznika preterano opustio.

Mnogi su se okupljali u većim grupama, slavili i družili se, ne noseći maske, a to bi, kako kaže, moglo da dovede do novog porasta broja zaraženih korona virusom.

Naime, iako već danima beležimo pad broja obolelih od korona virusa na dnevnom nivou, a smanjuje se i broj pacijenata u bolnicama i na respiratorima, dr Petrović kaže da je potreban maksimalan oprez.

- Raduje me podatak da se smanjuje broj zaraženih i hospitalizovanih pacijenata. Međutim, pitanje je koliko će to trajati. Za očekivati je da u narednom periodu, nakon praznika, imamo blagi porast novozaraženih. Mnogi sugrađani su slavili, a da nisu nosili maske, a to što su na otvorenom prostoru ne znači da su u potpunosti bezbedni. Ako se neko nalazio na pola metra od zaražene osobe, a nije nosio masku, lako je mogao da se inficira. Naročito ako je osoba koja ima virus pevala, vikala, galamila, jer takve akivnosti dovode do izbacivanja veće količine virusa - objašnjava dr Petrović.

On upozorava da je situacija sa korona virusom u Evropi i zemljama u regionu i dalje nestabilna.

- Svet je jedan jedinstveni, a korona je izbrisala sve nacionalne ili administrativne granice između država. Ako je situacija kod naših suseda i u Evropi nestabilna ne možemo ni mi biti komotni. Jedini spas je vakcinacija koja mora biti što masovnija i brža - kaže dr Petrović.

