POSKUPELE NAKNADE ZA PRAVNU POMOĆ: Cena nije menjana u proteklih 10 godina, a advokat objasnio na šta se odnosi nova tarifa

U Srbiji je izaći pred sudiju u parničnom postupku, nešto što se podrazumevalo kao najlakši način da se izdejstvuje pravda, pa makar se radilo o bizarnim i gotovo smešnim sporovima. Međutim, nedavno je u medijima pokrenuta priča o tome da su naknade za advokatske usluge poskupele.

Advokat Nebojša Perović u emisiji "Redakcija" objasnio je o čemu se radi.

- Nije došlo do uvećanja naknade za pravnu pomoć, mi imamo naknadu za pruženu pravnu pomoć i nagradu u slučaju da dođe do uspešnog okončanja sudskog postupka. Najniža naknada je bila za predmete gde je vrednost spora do 450.000 dinara i ona je iznosila 6.000 dinara. Visina te osnovne naknade nije menjana proteklih 10 godina, a sada ona iznosi 9.000 dinara za pružanje pravne pomoći - kaže Nebojša.

On je naglasio da naknada važi smo za predmete gde je vrednost spora izražena.

- Mi imamo različite tarife za različite predmete i to je sve ostalo nepromenjeno, samo sporovi u kojima je izražena vrednost su se promenili - naglašava adovkat.

