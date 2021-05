MLADI I BOGATI NAJČEŠĆE DIVLJAJU PO PUTEVIMA Pešić: Oni su hrabri samo tokom vožnje, a tokom suđenja su manji od makovog zrna

Za tri dana praznika bilo je više od 9.000 prekršaja, a više od 900 vozača pod dejstvom alkohola, a 26 isključeno je zbog vožnje pod dejstvom droge.

Duško Pešić iz Agencije za bezbednost saobraćaja navodi da saobraćajne propise uglavnom krše mladi muškarci koji imaju dosta novca i voze skupe automobile.

"To su uglavnom mladi ljudi koji imaju dosta novca i imaju automobile velike snage koji mogu da razviju velike brzine, ali su to momci koji žive u jednoj velikoj zabludi, žive u zabludi da neće biti otkriveni za ovakve saobraćajne prekršaje, ali policija ih naravno otkriva. Žive u zabludi da su oni neki idoli mladim ljudima, međutim, nisu oni idoli mladim ljudima", objašnjava Pešić.

Oni su hrabri samo tokom vožnje, a tokom suđenja traže hiljadu i jedan razlog da se izvuku i opravdaju svoje nebezbedno ponašanje, kaže Pešić.

"Ja sam veštak i bio sam na više od 200-300 suđenja i kad ovakvi koji se ovako prave hrabri dođu na suđenje, verujte mi da su manji od makova zrna, spuste glavu, ne smeju u oči da pogledaju i traže hiljadu i jedan razlog, od zdravstvenih problema do bilo kog drugog kako bi pokušali da se izvuku i opravdaju svoje nebezbedno ponašanje", dodaje Pešić.

Navodi da su za vozače koji su izgubili vozačku dozvolu zbog bahate vožnje, ili vožnje u alkoholisanom stanju organizovani seminari, 40 obaveznih časova na koje ne smeju nikada da zakasne.

"Prvo da kažem da je najveći problem zbog koga kod nas vozači dolaze alkohol, zatim brzina, a posle toga se izdvaja vožnja ili zbog zabrane za vozačku dozvolu ili zbog toga što nemaju odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole. Najveća kazna im je to što moraju 40 časova da odslušaju, da poštuju ta pravila. Najveća kazna im je i to što ne smeju nikada ni da zakasne. Tu su 40 časova, 14 dana to traje – 13 dana po tri sata i jedan dan kada polažu taj test, to je 40 čas", objašnjava Pešić.

Kako kaže, jedan deo vozača nakon seminara postane svesan kakve je sve prekršaje činio.

"Jedan dobar deo vozača kaže posle tog seminara – bože, nisam ni svestan kakve sam stvari radio jer prođe neko vreme od kada oni sakupe 18 bodova dok steknu uslove da izađu na seminar. To nekada zna da traje godinu, a nekada i više godina ako je u pitanju krivično delo. Neki u međuvremenu osnuju porodicu, dobiju decu i postanu izuzetno zreli", navodi Pešić.

S druge strane, dodaje on, postoje mladi vozači, mladi ljudi koji su na seminaru, a koji su izgubili vozačku jer nisu u stanju da procene koliko alkohola mogu podneti.

"Obično izađu u grad vozilom i kažu – ajde jedno pićence, neće da bude strašno, tu je i drugo, kad već dođu do trećeg onda već ne mogu da se zaustave i nastane problem jer misle da mogu da voze u tom stanju. Treća grupa vozača su oni vozači koji konstantno piju, koji su, mogu slobodno da kažem – alkoholičari i negde najmanje mogućnosti da promene ponašanje imamo kod te grupe", objašnjava Pešić.

Na pitanje da li je trajno oduzimanje dozvole ili automobila rešenje za ovakve probleme, Pešić navodi da postoji više predloga, jedan od njih je da ljudima pružimo više šansi i to su upravo seminari.

"Kada ljudi jednom dođu na seminare pa odslušaju 40 časova, pa onda drugi put dođu i odslušaju opet 40 časova i ne promene ponašanje, onda ideje idu u dva smera – da im pružimo šansu kroz neki treći seminar i kroz neke posebne psihološke preglede, da vidimo da li su spremni da promene ponašanje ili ne, i ako nastave da se tako ponašaju, opet sakupe kaznene bodove, onda ti vozači jednostavno daju do znanja da nisu spremni da promene svoje ponašanje, rizikuju, i takvim vozačima neki predlog Agencije za bezbednost saobraćaja će biti da im se trajno oduzme vozačka dozvola", ističe Pešić.

Na pitanje koliko bi bilo takvih vozača godišnje, odgovara:

"Ne bi ih bilo mnogo, ja mislim negde 40 do 50 godišnje. Kad sklonite ovako bahate vozače sa ulice, dobar deo problema ste sklonili", zaključio je Pešić.

"Zatvorska kazna je nekad neminovna" Boban Milinković iz Uprave saobraćajne policije je naveo da vozači koji obavljuju na društvenim mrežama snimke svoje bahate vožnje sami traže da saobraćajna policija usmeri svu svoju pažnju na njih.

"To rezultira određenim prekršajnim postupcima i određeni broj ovakvih lica je već ostao bez vozačke dozvole zbog 18 li više kaznenih poena. Oni nisu toliko dobri vozači, imaju preterano samopouzdanje, nedovoljno životno iskustvo i to rezultira često saobraćajnim nezgodama. U svakom slučaju saobraćajna policija ne sme da dozvoli da se u gradu bilo ko tako ponaša, tako da se takvi vozači otkrivaju i sankcionišu po zakonu", ističe Milinković.

Navodi da sve izmene zakona koje zaoštravaju kaznenu politiku imaju pre svega u startu neki preventivni efekat.

"Nažalost, uvek će postojati oni ekstremi kojima bilo kakva kaznena politika neće vredeti – vi ćete im oduzeti vozačku dozvolu trajno, oni će uprkos tome upravljati vozilom i onda dolazimo do neminovnosti – zatvorske kazne", zaključio je Milinković.

(Kurir.rs/RTS)