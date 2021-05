METEOROLOG OBJAVIO PROGNOZU ZA NAREDNIH 10 DANA Stiže topli talas iz Afrike sa temperaturom i do 30 stepeni, ali i obilne padavine

Narednih dana očekuje nas tipično vreme za ovaj mesec gde će se smenjivati topli dani uz prolazne pljuskove i manja osveženja.

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu za narednih 10 dana i dao naznake kakvo leto možemo da očekujemo.

"Danas tokom dana pretežno sunčano i malo toplije uz maksimum od 16 do 22 stepena Vetar slab, južni i jugoistočni.

U sredu tokom većeg dela dana malo do umereno oblačno, suvo i još malo toplije uz dnevni maksimum i do oko 25 stepeni ponegde. Krajem dana severnije od nas će se premeštati hladan front koji će usloviti lokalnu destabilizaciju atmosfere te je ponegde i to uglavnom na zapadu, severu i severozapadu moguća pojava grmljvinskih pljuskova", napisao je Čubrilo.

Suvo ali opet svežije vreme preovlađivaće u četvrtak, posebno na zapadu regiona uz maksimume od 13 do 20 stepeni.

U petak ponovo toplije uz južni vetar i dnevni maksimum i do oko 28 stepeni u hladu.

"Krajem dana sa približavanjem novog fronta na zapadu, jugozapadu i severozapadu regiona destabilizacija atmosfere uz grmljavinske pljuskove. Za sada deluje da će ovaj front imati nešto jači uticaj te trenutno stoji signal za češću pojavu grmljavinskih pljuskova, posebno na zapadu i severu Hrvatske, severu BiH, severu i zapadu Srbije, dok bi vetar u zoni pljuskova na kratko bio jak, severozapadni, objasnio je meteorolog Čubrilo.

Prvog dana vikenda očekuje se pretežno suvo i svežije vreme uz maksimume od 12 do 18 stepeni.

"Oko 09. maja se simulira građanje anticiklona nad našim delom Evrope, dok će preko zapadne i jugozapadne Evrope uslediti spuštanje vlažnog i nestabilnog vazduha uz ciklogenezu negde nad zapadnim Mediteranom. U takvim uslovima ka nama bi se pokrenula veća količina suvog i toplog vazduha, poreklom iz severne Afrike te bi usledio period suvog i vrlo toplo vremena gde bi maksimumi vrlo često bili oko 30 stepeni Celzijusa, dok bi ponegde možda bili i koji stepen viši", najavio je Čubrilo.

Kako je dodao "oko 14. maja se simulira narušavanje anticiklona uz grmljavinske pljuskove i osveženje što bi bio uvod u svežiji i nestabilniji deo meseca. Ipak, ta promena vremena koja se trenutno simulira za polovinu meseca može biti pomerena za malo ranije, ali i malo kasnije."

Kakvo nas leto očekuje?

"Za sada deluje da bi leto moglo biti malo toplije i malo sušnije od proseka, posebno za Jadran i južne delove regiona, ali trenutno je najtopliji proračun ECMWF-a dok su svi ostali svežiji", najavio je Čubrilo.

Nedelja koja je pred nama donosi tipično vreme za ovaj mesec gde će se smenjivati topli dani uz prolazne pljuskove i manja osveženja.

(Kurir.rs)