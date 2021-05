SNAŽNA BILJANINA PORUKA Kada bi se svi koji idu u solarijum i stavljaju lepak na nokte vakcinisali već bi imali imunitet krda

Sve traje manje od 10 minuta, plus 15 min čekanja za eventualnu alergijsku reakciju. Spojler alert: niko nema alergijsku reakciju, napisala je dramska spisateljica Biljana Srbljanović na svom Fejsbuk profilu na kojem se, kao i na ostalim društvenim mrežama, oglašava kao Biljana Keler ili Leja Keler.

Ajde ljudi, stvarno. Nemojte da hoćete da se vakcinišete da biste išli na more, a da vas boli uvo da se vakcinišete, da bismo ponovo živeli normalno. To nije stav. To je sebičluk, napisala je ona.

foto: Facebook Printscreen, Biljana Keler

Biljana Srbljanović je inače na svojim profilima na društvenim mrežama juče objavila kako je oduševljena organizacijom na vakcinalnom punktu na Sajmu.

foto: Facebook Printscreen, Biljana Keller

- Bukvalno nikad ništa u ovoj zemlji nije ovako dobro funkiconisalo, kao vakcinacija. Sve traje manje od 10 minuta, plus 15 min čekanja za eventualnu alergijsku reakciju - napisala je ona.

(Kurir.rs/Facebook)