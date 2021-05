UNAPREĐENJA U VOJSCI SRBIJE: Ukazom predsednika i vrhovnog komandanta Vučića sedmorica na novim dužnostima

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović uručio je danas ukaze predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti oficira Vojske Srbije na svečanosti u Velikoj ratnoj sali Starog Generalštaba. Uručujući im ukaze, Stefanović je poručio da očekuje da nastave da budu predani čuvari naše zemlje. Ukazima predsednika u čin general-potpukovnika unapređeni su zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije Petar Cvetković i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO Duško Žarković, dok su u čin brigadnog generala unapređeni komandant 63. padobranske brigade Nenad Zonić i komandant Četvrte brigade Kopnene vojske Novica Petrović. Brigadni general Željko Petrović postavljen je na dužnost komandanta Komande za obuku, brigadni general Petar Latković na dužnost načelnika Uprave za obuku i doktrinu, dok je pukovnik Saša Petrović postavljen na dužnost komandanta Centralne logističke baze Uprave za logistiku Generalštaba Vojske Srbije. Ministar Stefanović istakao je da mu je čast da unapređenim i novopostavljenim oficirima uruči ukaze predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Aleksandra Vučića. Govoreći o pripadnicima koji su dobili nove dužnosti, ministar je istakao da se radi o trojici izuzetnih ljudi koji su svojim dosadašnjim predanim radom zaslužili postavljenja na ovako značajna mesta. "Rezultati vašeg rada jasno govore zašto su i načelnik Generalštaba i predsednik Republike i Ministarstvo, odlučili da poverenje poklone upravo vama. Želim vam da i u narednom periodu uložite svu moguću energiju i zalaganje da naša Vojska još napreduje", rekao je Stefanović. Ministar je istakao i da su danas u čin general-potpukovnika unapređena dvojica iskusnih generala - Cvetković i Žarković, koji su veoma dugo u sistemu odbrane i koji predstavljaju praktično njegov temelj, dok je naša Vojska dobila i dva nova brigadna generala koji su takođe svojim radom zavredili poverenje.

"Imaćete teške zadatke. Nikada u vojsci nije bilo lako, ali svi ćete imati - sva sedmorica, težak, ozbiljan i odgovoran zadatak očuvanja bezbednosti i sigurnosti naše Srbije", rekao je ministar podsetivši na reči generala Mojsilovića da "kada otežaju vojničke epolete, to je upravo sa razlogom, zato što se od vas očekuje dosta". Stefanović je naglasio i da je, pored brojnih zadataka, važan zadatak za sve u Vojsci i Ministarstvu da pozovu još snažnije naše vojnike da se vakcinišu. "Obezbedili smo i za njih i za članove njihovih porodica dovoljan broj vakcina. Vakcinacija je akt patriotizma. Ne treba da dozvolite da nekog zarazite i da nam opadne borbena gotovost naše vojske", rekao je Stefanović.

foto: Ministarstvo odbrane

General-potpukovnik Petar Cvetković na dužnosti je zamenika načelnika Generalštaba Vojske Srbije. U profesionalnoj vojnoj službi je od 21. jula 1990. godine. U čin general-majora unapređen je 14. septembra 2018. godine. Završio je Srednju vojnu školu 1986. godine, Vojnu akademiju 1990. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2005. godine, Generalštabno usavršavanje 2009. godine i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2015. godine. Bio je na dužnostima direktora Vojnobezbednosne agencije i zamenika direktora Vojnobezbednosne agencije. General-potpukovnik Duško Žarković na dužnosti je komandanta Ratnog vazduhoplovstva i PVO. U profesionalnoj vojnoj službi je od 21. jula 1990. godine. U čin general-majora unapređen je 14. septembra 2018. godine. Završio je Srednju vojnu školu 1986. godine, Vojnu akademiju 1990. godine, Generalštabnu školu 1999. godine, Generalštabno usavršavanje 2006. godine i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2018. godine. Bio je na dužnostima načelnika Uprave za operativne poslove Generalštaba Vojske Srbije, zamenik komandanta Vazduhoplovstva i PVO i komandanta 250. raketne brigade. Brigadni general Novica Petrović na dužnosti je komandanta Četvrte brigade Kopnene Vojske, a u profesionalnoj vojnoj službi je od 20. jula 1991. godine. U čin artiljerijskog pukovnika vanredno je unapređen 16. novembra 2013. godine. Završio je Vojnu akademiju 1991. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2002. godine, Generalštabno usavršavanje 2012. godine i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2019. godine. Bio je na dužnostima komandanta Mešovite artiljerijske brigade i zamenika komandanta Mešovite artiljerijske brigade. Brigadni general Nenad Zonić na dužnosti je komandanta 63. padobranske brigade. U profesionalnoj vojnoj službi od 30. jula 1994. godine. U čin pešadijskog pukovnika vanredno je unapređen 12. decembra 2019. godine. Završio je Vojnu gimnaziju 1990. godine, Vojnu akademiju 1994. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2011. godine i Generalštabno usavršavanje 2018. godine. Bio je na dužnostima načelnik Štaba Specijalne brigade i zamenik načelnika Operativnog centra Komande Kopnene vojske. Brigadni general Željko Petrović Ukazom predsednika Republike Srbije postavljen na dužnost komandanta Komande za obuku, a do sada je bio na dužnosti načelnika Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije. U profesionalnoj vojnoj službi od 21. jula 1990. godine. U čin brigadnog generala unapređen je 23. aprila 2015. godine. Završio je Srednju vojnu školu 1986. godine, Vojnu akademiju 1990. godine, Generalštabnu školu 2000. godine, Generalštabno usavršavanje 2007. godine i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2013. godine. Bio je na dužnostima komandanta Prve brigade Kopnene vojske, zamenik komandanta Prve brigade KoV i pomoćnika za operacije Združene operativne komande. Brigadni general Petar Latković Ukazom predsednika Republike Srbije postavljen je na dužnost načelnika Uprave za obuku i doktrinu Generalšataba Vojske Srbije Generalštaba Vojske Srbije, a do sada je bio na dužnosti komandanta Centralne logističke baze Uprave za logistiku Generalštaba Vojske Srbije. U profesionalnoj vojnoj službi od 22. jula 1989. godine. U čin brigadnog generala unapređen je 23. aprila 2014. godine. Završio je Srednju vojnu školu 1985. godine, Vojnu akademiju 1989. godine, Generalštabnu školu 2000. godine i Generalštabno usavršavanje 2009. godine. Bio je na dužnostima načelnika Kabineta načelnika Generalštaba Vojske Srbije i zamenika načelnika Kabineta načelnika Generalštaba. Pukovnik Saša Petrović Ukazom predsednika Republike Srbije postavljen na dužnost komandanta Centralne logističke baze Uprave za logistiku (J-4) GŠ VS, a do sada je bio na dužnosti pomoćnika komandanta za podršku u Komandi Kopnene vojske. U profesionalnoj vojnoj službi od 16. jula 1988. godine. U čin intendantskog pukovnika unapređen je 23. aprila 2013. godine. Završio je Intendantsku Srednju vojnu školu 1988. godine, Vojnu akademiju 1991. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2005. godine, Generalštabno usavršavanjee 2012. godine. Bio je na dužnostima načelnika Odeljenja za logistiku Komande Kopnene vojske, načelnika Odseka za opštu logistiku Odeljenja za logistiku Komande Kopnene vojske.

(Kurir.rs)