NIŠTA BEZ PARA, PA NI VAKCINACIJA! Građani podržali odluku da dobiju 3.000 dinara, kažu: "Najzad se setili" ANKETA

Iako je u Srbiji do sada vakcinisano više od tri i po miliona građana, država je rešila da novčano motiviše one koji su se odlučili na imunizaciju, ali i one koji to planiraju uskoro, kako bi ih podstakla da to što pre urade.

Svi građani stariji od 16 godina koji su se vakcinisali ili planiraju da se vakcinišu do 31. maja, dobiće dodatnu finansijsku pomoć od 3.000 dinara.

Pitali smo građane šta misle o najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Mogli su da motivišu građane na početku, odmah", smatra jedna gospođa, dok druga kaže da podržava takvu nameru.

"Mislim da se najzad setio šta ovde jedino može da pomogne!", objašnjava treća.

