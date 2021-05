NEVREME STIŽE PREKO NOĆI: Meteorolog Đurić objavio detaljnu vremensku prognozu za naredne dane SLEDI I OZBILJAN PAD TEMPERATURE

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je veliko zahlađenje za vikend i čestu smenu toplih i hladnih vazdušnih masa u narednih desetak dana.

Tokom prethodne noći do centralnih predela Srbije stigao je hladni front koji je praćen padom temperature i jakim severozapadnim vetrom. Padavine su izostale, ali je danas i za desetak stepeni hladnije nego juče.

- U petak se iznad Srbije prvo očekuje advekcija tople vazdušne mase sa jugozapada. Ipak, sever Vojvodine biće pod uticajem hladnije vazdušne mase, uz oblačno i kišovito vreme. Maksimalna temperatura u tim predelima biće od 18 do 20 stepeni. U ostalim predelima Srbije očekuje se umereno oblačno i relativno toplo sa sunčanim intervalima dok će na jugu Srbije biti sunčano. Maksimalna temperatura u ostalim predelima Srbije od 23 do 27 dok će u Beogradu biti oko 25 stepeni - navodi Đurić.

Hladni front će prema njegovim rečima tokom večeri sa severa doći i do centralnih delova Srbije i doneti osetniji pad temperature i jak vetar, a očekuje se i jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom.

- U subotu nakon oblačnog jutra i dela prepodneva sa kišom i jakim severozapadnim vetrom, sredinom dana razvedravanje, pa će posle podne biti sunčano, a severozapadni vetar biće u slabljenju. U subotu osetno hladnije, a maksimalna temperatura biće od 16 do 20 dok će u Beogradu biti do 18 stepeni - navodi Đurić.

Vazdušni pritisak biće znatno iznad normale tako da će u nedelju ujutro biti vedro i veoma hladno. Minimalna jutarnja temperatura biće od 1 do 7 stepeni, a ponegde se očekuje čak i prizemni mraz. Tokom dana sunčano i toplije, uz maksimalnu temperaturu oko 22 stepena. Jugoistočni vetar biće u pojačanju pa se u košavskom području od sredine dana očekuju i olujni udari.

- Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak biće od 25 do 30 dok će u Beogradu biti do 28 stepeni. Očekuje se osetniji pad vazdušnog pritiska što će biti uvod u promenu vremena sredinom sledeće sedmice kad se očekuje povećanje oblačnosti. Prodor hladnog fronta usloviće u četvrtak i advekciju osetno hladnijne vazdušne mase sa severozapada Evrope uz 5 do 7 stepeni niže temperature u odnosu na početak sedmice - navodi meteorolog.

Đurić tvrdi da će već od sledećeg petka biti toplije, a za taj vikend najavljuje temperature oko 25 stepeni uz uglavnom pretežno sunčano vreme i tek ponegde posle podne i uveče lokalne pljuskove sa grmljavinom.

