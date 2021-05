UVEK NA STRANI NARODA Kurir je danas postao punoletan!

Prošlo je tačno 18 godina otkako se vaš omiljeni dnevni list pojavio na kioscima i potpuno uzdrmao medijsku sliku Srbije.

Pretnje

Bilo je tabloida i pre Kurira, ali nikad nijedan nije bio tako oštar prema samozvanim elitama, tako beskompromisan u borbi protiv korupcije na svim nivoima i tako direktan u pomaganju ugroženima. To nas je veoma brzo učinilo prepoznatljivim i popularnim, pa su obični ljudi korumpiranim činovnicima i svim drugim moćnicima počeli da prete rečenicom „Daću te u Kurir“, a ne policijom i sudovima.

Jasnim i jakim naslovima, uvek sa stavom, postali smo noćna mora političara i funkcionera, ali i oruđe i oružje u rukama naroda. I začas smo prerasli u najuticajnije dnevne novine na Balkanu. Novine koje su uvek na strani naroda.

Od prvog broja do danas svaka naslovna strana Kurira izazivala je pažnju, pa i, slobodno se može reći, zemljotres u javnosti. Neke od njih su rušile vlade, razotkrivale veze funkcionera i mafije, druge su razotkrivale prevare na estradi, treće muljaže u sportskim klubovima... Jedna naslovna, ona sa slikama iz Severininog porno-filma, dovela je do toga da se celokupni tiraž rasproda do devet sati ujutru, pa su se fotokopirana naslovna i duplerica prodavale po ulicama i pijacama. I to po ceni novina. Negde i većoj.

Pomoć

Ali nismo samo napadali moćnike, već smo i pomagali najugroženijima, organizovali humanitarne akcije, imali velike socijalno odgovorne projekte...

Kako je štampano izdanje Kurira raslo, rastao je i sajt Kurir.rs, a od Vidovdana prošle godine radi i Kurir TV, zbog čega smo sada postali u svetu jedinstvena medijska platforma sa tri ekstenzije - dnevnim novinama, portalom i televizijom.

foto: Kurir

