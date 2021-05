GRAĐANI, VAŽNO OBAVEŠTENJE AKO VADITE DOKUMENTA! Zbog godišnjih odmora MUP promenio radno vreme šaltera

Zbog početka sezone godišnjih odmora i povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih i putnih dokumenata Ministarstvo unutrašnjih poslova je produžilo radno vreme na upravnim poslovima u Policijskoj upravi za grad Beograd u Ulici Ljermontovoj broj 12a i to subotom od 7.30 do 20 i nedeljom od 7.30 do 15.30 sati.

U saradnji sa Кancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, od nedelje 9. maja, građani koji budu elektronski zakazali termin, moći će da podnose zahteve za izdavanje pasoša i ličnih karata nedeljom od 8 do 15 sati u zgradi SIV-a 3 u Ulici Omladinskih brigada 1 u Novom Beogradu.

U Policijskoj upravi u Novom Sadu na Bulevaru kralja Petra I broj 11, od petka 7. maja, građani će moći da podnose zahteve za izdavanje ličnih karata i pasoša svakog radnog dana od 7 do 21 sat. U ovoj policijskoj upravi građani će moći i elektronski da zakažu termin za podnošenje zahteva za lična dokumenta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će kao i do sada radno vreme prilagođavati potrebama građana i u zavisnosti od zainteresovanosti građana dodatno otvarati šalterska mesta za prijem zahteva za izdavanje ličnih dokumenta.

(Kurir.rs)